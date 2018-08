Parim tänavune haakrik on meremehekast

Merepäevadel peetud merelise vanavara laada parima haakriku auhinna pälvis staažikas laadaline Urmas Priske, kes seekord oli kaasa võtnud Muhust pärit põneva meremehekasti.



Saaremaa Muuseumi peavarahoidja Priit Kivi sõnul teeb eseme erakordseks asjaolu, et kaane siseküljel on selgesti näha kirjad Linda ning Morgenrøden, mis viitab sellele, et kasti omanik, arvatavasti Muhust pärit tüürimees või pootsman, oli seilanud kaubalaevaseltsile Linda kuulunud kolmemastilisel parklaeval.

Kivi selgitas, et Linda oli Eesti esimene laevaselts, mis asutati 1879. aastal Tallinnas aktsia­seltsina. Seltsi asutamise algataja oli meremehe poeg ja kooliõpetaja Gustav Eslon (1846–1916). Parklaev Morgenrøden oligi seltsi esimene alus, mis soetati Norrast juba 1880. aastal.

Hea haakriku auhinna pälvinuid oli sel aastal kolm – Toivo Oja, Kalmer Siigur ja Juri Šteinle.

Traditsiooniliselt olid väljapanekud väga eriilmelised, merelist vanavara oli selle hulgas üsna märkimisväärselt. Huvilised said vaadata mitmesuguseid kalapüügivahendeid, meremehekaste ja palju muud huvitavat.

Silmatorkavamaid väljapanekuid ja esemeid hindas žürii koosseisus Priit Kivi (SA Saaremaa Muuseum peavarahoidja), antiigi- ja vanavara asjatundja Andrus Aumees (Arensburg Antiik OÜ), Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas ning kultuuritööspetsialist Anneli Teppo-Toost.

KOMMENTAAR

Priit Kivi: Vaatamist küllaga

Juba varasemalt mitmeid auhindu pälvinud Toivo Ojal oli seegi kord välja pandud rikkalik mereline väljapanek, kus võis näha nii silmu- kui angerjapüügivahendeid, 19. sajandi algusest pärinevat meremehekasti jm. Eriline haruldus tema kogus oli aga laeva vahikell ja sõjaeelses Tallinnas tegutsenud ettevõttes OÜ Tööstur valmistatud laevalatern.

Saarlasel Kalmer Siiguril oli samuti väga põnev mereline väljapanek. Seal võis uudistada mitmesuguseid laevalaternaid, eelmise sajandi alguse laevakella, kenasti viimistletud jahi rooliratast jpm.

Antikvaar Juri Šteinle väljapanekus pälvis tähelepanu Paldiski sadamas rohkelt kasutust leidnud tuukri õppekiiver, väga heas seisukorras kortik ehk mereväeohvitseride paraadvormi juurde kuulunud pistodakujuline külmrelv, väga vähe levinud mereväemärgistusega tass (ilmselt 1950. aastatest) jm.

Auhindu küll kõigile ei jätkunud, kuid uudistamisväärset ja nostalgiahõngulist oli laadal veel. Näiteks oli Lätist kaasa võetud pisike puidust mereliste suveniiride kollektsioon, mille hulgas võis näha mitmeid 1980. aastal Tallinnas toimunud olümpiapurjeregatiga seotud suveniire.