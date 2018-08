PILTUUDIS: Titerannas uus atraktsioon

Eile pärastlõunal jõudis Kuressaare ranna mänguväljakule kohale uus atraktsioon, mida töömehed usinalt paigaldama asusid. Mõeldud on see lastele, kel vanust vähemalt 1 eluaasta.



Saaremaa vallavalitsus võttis valla meedia peaspetsialisti Kristiina Maripuu sõnul mänguväljakule atraktsiooni soetamiseks ja paigaldamiseks juuni lõpus hinnapakkumised ning vastavalt sellele sõlmiti töövõtuleping OÜ-ga Tiptiptap. Kogumaksumuseks on uuel atraktsioonil 9318 eurot.

Atraktsiooni paigaldamisega olid ametis Tarmo Schults ja Andres Maripuu.