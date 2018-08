Seppade ühistöös valmis käsipuu

Nädalavahetusel Eesti seppade ühenduse kokkutulekul ühistööna valminud trepikäsipuu saab lähipäevadel pidulikult koha Kuressaare lossis.



”Mõned needid on vaja veel madalamaks lüüa, veidi puhastada ja viimistleda, aga põhimõtteliselt on ta valmis,” ütles kokkutuleku üks korraldaja Gunnar Vares.

Ta möönis, et algselt oli plaanis valmistada kaks käsipuud, kuid sepistamine on ajamahukas töö, mistõttu teine jäi seekord tegemata. ”Seal on pusimist küll, kui teha ta sepislikult, mitte keevitades. Kõik lahtiraiumised, augu läbilöömised, see võtab aega,” lausus ta.

Teine käsipuu sepistatakse edaspidi. ”Muuseumil on neid mõlemaid vaja ja meie ettepanek on teine teha järgmisel aastal,” sõnas Vares.