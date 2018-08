Tiidrek Nurme maratonis maakonna rekordiga üheksas

Saksamaal Berliinis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel lõpetas meeste maratonijooksus Tiidrek Nurme isikliku rekordi 2:15.16-ga ja üheksanda koha ning Eesti läbi aegade teise tulemusega.



“Nimetaksin seda minu meeskonna professionaalsuse töövõiduks,” rääkis Tiidrek Nurme. “Olin asjatundjatega kõik võimalikud detailid läbi töötanud: võistluseelne ja võistlusaegne toitumine, toimetulek kuuma kliimaga, hetkevõimekuse hindamine, rajaga põhjalikult tutvumine, pidev treeningute monitooring, mäestikulaager, alpitelk, varasemate meistrivõistluste statistika, psühholoogilised abivahendid ja suureks abiks olid ka varasemad kogemused maratonivõistlustelt.”

Võistlustaktika pandi paika võistluseelsel päeval, kui laual oli kogu vajalik info. Treener Mark Mischiga lepiti kokku, et distantsi esimesel poolel jookseb Nurme 3.12 kilomeetri kohta, aga teisel poolel paneb nii kuidas jõuab.

Poolmaratoni läbis Tiidrek Nurme ajaga 1.08.10 ja teise poole 1.07.06. Kui poolel distantsil oli ta 39. kohal, siis tundub lausa ime, et ta finišeeris üheksandal kohal. “Reaalsuses nii oligi planeeritud, ime on pigem see, et kõik nii läks nagu planeerisime,” lausus ta.

“Distantsil oli ka mitmeid väljakutseid, näiteks kahel korral pidin tegelema maksapistetega. Õnneks suutsin hingamisrütmi muutes need probleemid seljatada. Jooksu raskendavaks asjaoluks oli parajalt soe päikeseline ilm ning distantsi teisel poolel üksinda töötamine. Võistlustrass oli piisavalt tasane, et kiiresti joosta.”

Kokkuvõtteks tõdes Tiidrek Nurme, et maratonijooksjana on ta veel pisut toores ja pigem algaja. “Seega usun, et palju häid tulemusi on veel ees. Unistan osalemisest oma kolmandatel olümpiamängudel Tokyos 2020,” märkis ta.

Esikoha teenis belglane Koen Naert ajaga 2:09.53, teise koha jooksis välja šveitslane Tadesse Abraham 2:11.24-ga ja kolmanda koha viis Itaaliasse Yassine Rachik 2:12.09.