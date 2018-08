Valla spordijuhid ei tea Mihkel Räime ja Urmas Tali

Saarte Hääl võttis kätte ja uuris, kui head on valla spordijuhtide teadmised meie spordist. Selleks tuli neljal ametnikul igaühel vastata viiele küsimusele ja paraku jäid nad õigete vastustega miinuspoolele.



Kuna erinevate spordiinimestega suhtlemisel on jäänud kõlama seisukoht, et uued spordijuhid on tundmatud, neid pole keegi näinud spordivõistlustel ega ole nende nimesid ka võistluste lõpuprotokollides, seega ei tea nad ilmselt ka meie spordist midagi.

Esitatud viis küsimust peaksid eeldatavalt sisaldama vastuseid, mida iga sporti kureeriv ametnik võiks kohalikul tasandil toimuvast teada, sest sportlast või spordivõistlust tundmata on keeruline langetada ka õigeid otsuseid.

Samas kehtib jätkuvalt ka vana tarkus, et üks loll oskab rohkem küsida kui kümme tarka vastata. Ja on ka võimalus, et küsimuste teistpidi jaotamine toonuks ka teistsuguse tulemuse. Küsitluse eesmärk ei ole kindlasti kedagi risti lüüa.

Oma teadmisi saavad aga kontrollida ka kõik teised. Järgnevad küsimused ja saadud vastused. Õige vastus on sulgudes.

Helle Kahm

abivallavanem – haridus, noorsootöö, kultuur, sport.



Kus toimusid eelmised Saarte mängud?

Jään vastuse võlgu.

(Gotland)

Kes oli Tehumardi ralli kõige pikaaegsem peakorraldaja?

Õlakehitus.

(Slavik Bõstrov)

Kes on tulnud 200 m jooksus juunioride maailmameistriks?

Marek Niit.

(Marek Niit)

Kes on see saarlane, kes mängib jalgpallikoondises?

Seda ma ei oska öelda.

Väravavaht!

Nimede peale pole mul hea mälu.

(Mihkel Aksalu)

Kes on naiste maakonna võrkpallimeister 2018?

Mul on see silmade ees, sest käisin hooaja lõpuüritusel. Naiste võistkond võitiski ju, Kuressaare klubi võitis.

(Leisi)

Mihkel Tamm

osakonnajuhataja



Mitu saart osaleb Saarte mängudel?

See on üle 20, minu arust 24.

(24)

Mis on Ott Tänaku endise kaardilugeja nimi?

Esimese hooga oleks öelnud Kuldar Sikk, D-Mackiga sõitis Mõlder.

(Raigo Mõlder)

Kes saarlastest on võitnud purjetamise Zoom8 Euroopa meistrivõistlused?

Mul on hea sõber Karl-Martin Rammo, aga kunagi oli hea poiss Martin Õunap, aga jään vastuse võlgu.

(Kaarel Kruusmägi)

Kes on see saarlane, kes 2018 on mänginud nii Eesti võrk- kui jalgpalli meistriliigas?

Mul on hea sõber Mikk Valtna, kes on mänginud korv- ja jalgpalli, aga seda ei tea.

(Alari Saar)

Kes on 2018. aasta maakonna korvpallimeister?

Arvan, et sama koht, kus meil korvpalli lastelaagrid toimuvad. See on Orissaare.

(Orissaare)

Marden Muuk

spordi­nõunik



Kus toimuvad järgmised Saarte mängud?

Kas ei ole see, mis ta nüüd oli, Gibraltar äkki pakuks.

(Gibraltar)

Kes oli teine saarlane, kes lisaks Ott Tänakule võistles Soome rallil?

Ken Torn.

(Ken Torn)

Kes on kaks õde, kes män­givad Eesti võrkpallikoondises?

Õed Mäed.

(Nette ja Eliisa Peit)

Kes on ainuke saarlane, kes osaleb kergejõustiku EM-il Berliinis?

Muidugi härra Nurme.

(Tiidrek Nurme)

Mis liigas mängib Timo Tammemaa?

See on keeruline küsimus ja jään vastuse võlgu.

(Belgia)

Rasmus Tüüts

sporditöö­spetsialist



Kes on Saaremaa parim jalgrattur, Eesti grupisõidu meister?

Seda ma ei oska öelda.

(Mihkel Räim)

Mis oli Saaremaa ralli algne nimi?

Tehumardi ralli.

(Tehumardi ralli)

Kes on Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener?

Mänedžer on Sepp, aga jään vastuse võlgu.

(Urmas Tali)

Mis klubis mängib Indrek Kajupank?

Seda ma ei oska öelda.

(AVIS Rapla)

Mis meeskonnas sõidab Ott Tänak?

Toyota.

Mis meeskonna nimi on?

Peaks olema tehasetiim.

(Gazoo Toyota Racing)