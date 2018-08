Vikati sadam Vilsandil sai ujuvkai

AS Saarte liinid paigaldas Vilsandi Vikati sadamasse 12 meetri pikkuse ujuvkai. Euroopa Liidu projektiga, mis hõlmab ka Papissaare sadama, alustatakse järgmisel aastal.



“Panime ujuvkai, et mehed saaksid seal oma paate hoida,” rääkis Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi. “Nõudlus on Vilsandil selle vastu kõvasti kasvanud. Eks nad on peamiselt Vilsandi enda inimesed, on puhkuste aeg ja saar on inimesi täis. 12 meetri pikkusel kail on ruumi 12 paadile.”

Vikati sadam anti hoonestusõiguse lepingu alusel AS Saarte Liinid haldamisele 2017. aastal. Vikati sadam peab kindlustama ühenduse pidamise saarega ning selleks vajalike väikelaevade vastuvõtu ja teeninduse.

Kui mõni aasta tagasi tehtud plaanide kohaselt loodeti uuendustöödega alustada juba 2017. aastal, siis sel aastal sadama uuendamisega siiski veel ei alustata. Ka ei ole veel lõplikult selge, millised rahasummad sadamate uuendamiseks kasutada on. Esialgselt on Vikati ja Papissaare sadamasse ja neid ühendavasse laevateesse kavandatud erinevaid investeeringuid kokku 1,3 miljoni euro eest. Töid toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.