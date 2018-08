Inimesed kasutavad usinalt poest sularaha saamise võimalust

Mai lõpul Saaremaa Coopi kauplustes käima lükatud sularaha väljastamise teenus on kenasti vastu võetud ja leiab eriti kasutust just maapoodides, nagu oligi arvata.

Saaremaa tarbijate ühistu finantsjuhi-juhatuse liikme Mai Takkise kinnitusel on süsteem hästi käima läinud ning see viitab omakorda tõsiasjale, et sellist teenust inimesed ootasidki. Tema sõnul on kahe kuuga olnud väljamakseid 1778. Keskmine väljavõetav summa on seejuures Saaremaal 40 eurot, Eestis keskmiselt võetakse ühe poeskäigu ajal välja 55 eurot.

Ikka palga- ja pensipäeval



Teenust kasutatakse Takkise sõnul kõige sagedamini palga ja pensioni väljamaksmise päevadel kuu alguses, seega on sularahasooviga poodi tulijad põhiliselt ikkagi kohalikud elanikud.

Enim väljamakseid on senimaani olnud Lümanda, Mustjala ja Tornimäe kaupluses. Neile järgnevad Kihelkonna ja Aste. “Ehk siis selgelt eristuvad maapiirkonna poed, kus muud alternatiivsed võimalused sularaha väljavõtmiseks puuduvad,” nentis Mai Takkis.

Sama tunnistas Saarte Häälele ka Saaremaa tarbijate ühistu kaubandusjuht Marika Mägi, kelle sõnul on Saaremaal sularaha väljavõtmise võimalust kahe kuu jooksul kasutatud ligi 2000 korda ehk umbes 1000 korda kuus.

Temale teadaolevalt võetakse küllalt sageli sularaha välja lisaks mainitud maapoodidele ka Kuressaare kahes Konsumis. “Keskmiselt on kaks-kolm tehingut iga päev,” tähendas ta.

Seoses uue teenuse rakendumisega Coopi kauplustes otsustati tänavu sularaha väljavõtu võimalust pakkuda ka merepäevadel ehk n-ö vabas õhus ja otse mere ääres.

Laadal pea 100 väljastust



“Kuna merepäevadel kauplevad paljud müüjad vaid sularaha eest, oli sularaha väljavõtmisest huvitatuid oodatust palju enam,” tunnistas Mägi. “Kohe, kui vastava infosildi üles panime, oli esimene huviline juba raha võtmas.”

Mägi nentis, et nemad olid ette valmistanud sularaha väljavõtmise võimaluse eesmärgiga lihtsalt tutvustada uut teenust ega osanud arvatagi, et pakutav laadaalal nii populaarseks kujuneb.

“Kahe laadapäeva jooksul oli sularaha väljavõtmist pea 100 korda, sellest 80% tehingutest langes laupäevasele laadapäevale,” lisas ta.

Ettevõtte kaubandusjuhi hinnangul on äärmiselt tore, et sularaha väljavõtmine kaupluste kassadest on inimestele üha enam meelepäraseks muutunud. “Kindlasti, osaledes 2019. aasta merepäevadel, pakume klientidele taas kassast sularaha väljavõtmise võimalust!” rõhutas Marika Mägi.

Poest saab 5–100 eurot

Alates augusti algusest pakub Coop Eesti sularahateenust kõigis 350-s oma keti kaupluses. Coopi kaupluste kassast sularaha väljavõtmine sarnaneb sularahaautomaadi kasutamisega – sularaha väljavõtmiseks tuleb enne ostude eest tasumist öelda teenindajale soovitud summa ja sisestada makseterminali oma pangakaardi PIN-kood.



Seejärel väljastab müüja kaupluse kassast sularaha ja see summa võetakse kliendi pangakontolt maha. Korraga saab kassast välja võtta minimaalselt 5 ja maksimaalselt 100 eurot. Nende vahele jääv summa muutub 5-eurose sammuga ehk välja saab võtta 10, 15, 20 jne eurot.

Coop Panga klientidele on Coopi kaupluste kassadest sularaha võtmine teenustasuta, kuid sularaha väljavõtmiseks peab klient tegema samal ajal vähemalt 1-eurose ostu.

Teiste Eesti ja välismaa pankade kliendid saavad teenust kasutada juhul, kui nende kodupank pole selliseid tehinguid keelanud, kuid sõltuvalt pangast võib sularaha väljavõtmisele lisanduda teenustasu.