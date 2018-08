JUHTKIRI: Hakkame iseendast pihta

Alates möödunud nädalavahetusest paneb politsei liiklusjärelevalvele rohkem rõhku. See ei ole kindlasti kerge ülesanne, sest politseinike arv ju ei suurene. Vajadus on aga tõsine.



Statistika näitab, et liiklusõnnetustes vigastatute ja hukkunute arvu poolest oleme varasemaid aastaid ületamas. Siinkohal tasub usaldada korrakaitsejõudude kogemusi. Tavainimesed, kes igapäevaselt loevad õnnetustest kohalikust lehest, näevad küll üksikjuhtumeid, kuid ei summeeri ega otsi ajas mingeid suuremaid mustreid. Politsei analüüs viitab aga vajadusele ohtlikes kohtades tihedamini kiirust mõõta ja liiklust üldiselt rahustada.

Saab üksnes nõustuda politseijuht Rainer Antsaare soovitusega alustada iseendast ja isiklike liiklemisharjumuste ülevaatamisest. Kui lihtsalt kipub kiirusemõõdik üle lubatud piirkiiruse minema? Kas me suudame sõidukit, ka jalgratast juhtides käed ja pilgu nutitelefonist eemal hoida? Kas me suudame teiste liiklejatega piisavalt arvestada? Vahel piisab üsna vähesest, et lõpptulemusena midagi suurt saavutada.