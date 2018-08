Karuema kas tapeti või peletati minema

Eesti ainsad emata jäänud karupoegade rehabiliteerimise spetsialistid Kaja Kübar ja Enn Vilbaste pakuvad, et Saaremaal taluhoovi tulnud karupoegade ema kas tapeti või aeti maimukeste juurest ära jahi või metsaraie käigus.



“On võimalik, et see toimus Saaremaal, aga miskipärast tundub, et asi juhtus mandril ning karupojad viidi hiljem Saaremaale,” rääkisid Kaja Kübar ja Enn Vilbaste Eesti jahimeeste seltsile antud pikemas usutluses.

Nüüdseks suletud Nigula metsloomade turvakodu töötajate Kaja Kübara ja Enn Vilbaste käe all sai turvakodus aastate jooksul väljaõpet iseseisvaks toimetulekuks ligemale 40 emata jäänud karupoega, kellest enamik sai teadaolevalt iseseisvalt hästi hakkama. Põhjused, miks karupojad keskusesse sattusid, olid tavaliselt kas siis jahi käigus emakaru lahkumine poegade juurest või metsaraietööd, samuti sattusid keskusesse juba inimeste hoole all olnud isendid.

Kaja Kübara ja Enn Vilbaste sõnul tekkis neil Saaremaa karude transportimise videot vaadates väike hirm päästjate pärast: ka väikesel karupojal on üsna palju jõudu ja teravate küüntega käpp käib vahel vägagi kiiresti. Neid tuleb tõsta hoopis teistmoodi. Lisaks on Nigula keskuses alles veel karude transportimise puurid, mida samuti ei kasutatud.