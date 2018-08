Kuressaare jahisadamal käsil rekordaasta

Kuressaare jahisadama külastatavus on tänu soojale suvele võrreldes eelmise aastaga hüppeliselt tõusnud. Sadamakapten Oskar Jõgi ütles Saarte Häälele, et hetkeseisuga on sildunud 478 alust, mida on saja võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Jõgi sõnul on matkapurjetamiseks paremat ilma, kui sel aastal on olnud, raske tahta. Pool augustit ja september on veel ees ja seega muutuvad numbrid sadamakapteni sõnutsi veel kõvasti.

Roomassaare sadamas sel aastal suurt kasvu olnud ei ole. “Väliskülaliste arv on pisut väiksem, kuid kohalikke aluseid on rohkem,” ütles sadamakorraldaja Meelis Saarlaid. Kokku on aluseid käinud 224. “Rõõmu teeb kohalike aluste arvu suurenemine. See näitab, et sadamat on ikka vaja!” märkis ta.