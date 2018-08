Muhu kõige uuem majutuskoht on veski (KUULA LAULU)

Soomlannast hobusekasvataja Tarja Teräväinen tegi oma Võlla külla ehitatud suvila-veskist ka majutusasutuse.



Esimest korda 2006. aastal saartel käinud Tarja (fotol) oli Muhust nii lummatud, et ei saanud sellest üle ega ümber. Sealt alates jäi ta saari ja siinseid hobusekasvatajaid külastama ning võttis tihti mõne hobuse Soome müügiks kaasa. Naise sõnul kasvas tas soov siin maad omada ning nõnda leidis ta Kukemetsa kinnistu, hobusekasvataja Martin Kivisoo naabruses.

Kui esialgu ei plaaninud ta maalapile midagi ehitada, siis sõber soovitas tal püstitada sinna vähemalt kuuri niidukile. Samas naljatas ta, et ehitis peaks olema nii kõrge, et paistaks merele – ehitagu Tarja tuuleveski. “See idee pani mu silmad särama. Sõitsin sealtsamast Hellamaalt lähima tuuliku, Eemu veski juurde, kust küsisin, kas nad teaksid kedagi, kes võiks aidata projekteerida veski moodi suvila,” kõneles Tarja.

Naine palkas arhitekti, ehitaja ja järelevalve. Kui veski valmis, selgus, et ega see väga vihma pea, mistap kutsus ta appi veskispetsialist-arhitekti Mihkel Koppeli ning ehitusohjad haaras Veikko Veskimeister. Sise- ja maastikuarhitektina lõi kampa Sulev Vahtra ning nõnda see suvila-majutuskoht valmis. Tarja tänu kuulub neile kõigile, lisaks tõlk Maria Peebule, kes teda aitas.

Nüüd on koht avatud ja külalisi võõrustamas. “Juba on puhkamas käinud inimesed Soomest ja üks Ameerika-Eesti segagrupp,” rääkis Tarja. Majutust otsustas ta oma suvilaks ehitatud veskis pakkuda seepärast, et ise pääseb ta siia ehk üle mõne nädala ja kahju oleks lasta majal tühjalt seista. On ta ju pannud sellesse kogu oma hinge.

Laupäevasel veski avamisel osalenud Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul on meeldiv, kui Muhus hooajaliselt või alaliselt sinna elama asunud inimesed soovivad kohalikega koostööd teha, panustada saare ellu ning tutvustada saart Eestis ja välismaal. “Muhu on kindlasti juurde saanud ühe omanäolise majutusasutuse ja korrastatud kinnistu,” rõõmustas ta.

Ilusa žestina kinkis veski naabrimees Villu Veski veskile päris oma muusikapala, mille ta kohapeal ette kandis.