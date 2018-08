Peredele annetati tuhandeid koolitarbeid

Saaremaal neljandat aastat toimunud heategevuskampaania “Lapsed kooli!” raames koguti suurperede jaoks 3807 ühikut erinevaid koolitarbeid.



Saaremaa lasterikaste perede ühenduse juhatuse esimehe Triinu Singi sõnul läks kogumine hästi. “Kogusime 3807 ühikut erinevaid koolitarbeid, eelmisel aastal oli see arv natuke üle 2000. Koolikotte saime seitse, mille üle on eriti hea meel, sest see on peredele suur väljaminek,” lisas ta. Abis oli tema sõnul ka rekordarv vabatahtlikke – 38, eelmisel aastal oli neid 21.

Koolitarbed antakse peredele üle juba enne kooli algust. “Sel aastal on meil tõusnud liikmesperede arv ja perede soovid. Kampaania toimumisnädalal saatsid pered oma soovid, millisele lapsele milliseid koolitarbeid vaja oleks. Selle järgi komplekteerime me vastavalt annetatud asjade kogusele pakid,” selgitas Sink. “Koolitarbed leiavad uued omanikud pühapäeval, mil toimub suur jagamis- ja vabatahtlike tänamisüritus. Sarnaselt eelmiste aastatega saab iga vabatahtlik oma tegude eest tänukirja ja väikese meene.”

Kõigis Eesti maakondades läbiviidava vabatahtliku heategevusliku kampaania “Lapsed kooli!” käigus paluti inimestel kinkida koolitarbeid perede toetuseks, kus kasvab neli või enam last.

Vabatahtlike abiga koguti 41 Selveris üle Eesti 51 553 koolitarvet. Kogutud asjade hulgas oli kõige enam vihikuid ja kaustikuid, kuid annetati ka pliiatseid, sirkleid ja värve. Kõige rohkem annetusi tehtigi Saaremaal.

Hannes Iir