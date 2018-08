Läinud nädalavahetusel Kärlal toimunud vabariiklikul külateatrite festivalil jagus saarlastele kaks laureaaditiitlit ja hulk muid tunnustusi.



Festivalil osales 34 harrastusteatrit 35 lavastusega. Teatritegijaid kogunes Saaremaale üle 300 harrastaja kõikjalt Eestist. Lavastusi vaatasid ja analüüsisid Leila Säälik ja Tõnis Kipper, Külli Reinumägi ja Rait Avestik ning Tiina Tegelmann ja Ingmar Jõela.

Laureaadiks tunnistati Salme vallateater, kes etendas Urmas Lennuki tükki “Igavene kapten” (lavastaja Maire Sillavee) ja Saaremaa Teater, kes mängis Väino Uibo kirjutatud ja lavastatud näitemängu “Naised meeste maailmas”.

Eriti kenasti mänginud meesnäitleja tiitli pälvis Meelis Juhandi rolli eest Salme vallateatri lavastuses “Igavene kapten”, Eero Grahv sai aga Mari Möldre preemia, mida annab välja Tabivere vald (saarlastest on varem preemia saanud Kalmer Poopuu, Helje Basihhina, Virgo Neemre).

Näitlejapreemiaid jagus Eliis Raaperile (Salme vallateater, “Igavene kapten”) Toivo Prostangile (Taritu tubateater, “Põrunud aru õnnistus”), Gerry Grünbergile ja Ingrid Holmile (Tornimäe TUNGAL, “Vandekohus”).

Žürii eripreemiad sai Kärla näiteselts lavastuse “Maada” eest (lavastaja Marika Paas), Saaremaa Teater Väino Uibo lavastuse “Naised meeste maailmas” eest ning Väino Uibo lavastuste “Pasjanss” ja “Naised meeste maailmas” eest.

Eesti harrastusteatrite liidu tegevjuht Kristiina Oomer tunnustas saarlasi ladusalt läbiviidud festivali ja sooja vastuvõtu eest. “Saarlased on väga head võõrustajad, me tunneme end seal alati väga koduselt,” ütles ta Saarte Häälele. Mängukohad olid hästi ette valmistatud ja trupid said peaaegu samad tingimused nagu kodus.

Oomer kinnitas, et festival on kindlasti midagi rohkemat kui kokkutulek, seal jagatakse ka tunnustusi, mida inimesed paratamatult vajavad. Rääkides festivali tähendusest tegijate jaoks, märkis ta, et harrastustetri kogukond ei ole väga suur ja inimeste jaoks on tähtis kokku saada, et arutada, miks on valitud üks või teine materjal või miks midagi just nii on tehtud, nagu ta on.

“Teine oluline asi on tagasiside. Alati on professionaalsed teatriinimesed, kes analüüsivad ehk see on natuke nagu kool ka. Seda enam, et harrastusteater on väga julgeks läinud, tehakse kõike ja valitakse väga keerulisi materjale,” rääkis Oomer.

Eestis loetakse praegu kokku umbes 480 kõige erinevamat harrastusteatrit, neist paarsada on Oomeri sõnul selliseid, mis võiksid ka külateatrite festivalil osaleda.

Tuleval aastal saavad harrastusteatrid kokku Põlvamaal.

XVIII külateatrite festivali 2018 laureaadid

Salme Teater – S. Mrožek “Suvepäev”, lavastaja Jaanus Nuutre

Oomeriteater – “Seitse samuraid” (T. Ojasoo, E. Semper “Seitse samuraid” ainetel), lavastaja Maret Oomer

Krabi Külateater – M. Mürk “Piimäpukijutu”, lavastaja Marje Mürk

Salme Vallateater – U. Lennuk “Igavene kapten”, lavastaja Maire Sillavee

Kose näiteselts Kikerdis – “Nässu in memoriam” (J. Tuuliku “Kojusõit” ainetel dramatiseerinud Maie Matvei), lavastaja Maie Matvei

Kolmas Voorus – J. Puusepp “Asemikud”, lavastajad Kersti Sillaots ja Andres Linnupuu

Seasaare Teater – J. Puusepp “Missioon”, lavastaja Janno Puusepp

Saaremaa Teater – V. Uibo “Naised meeste maailmas” 1. osa “Arstilkäik”, 2. osa “Hõbepulm”, lavastaja Väino Uibo