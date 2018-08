Vald annab teedevalitsuse saali Semiirile rendile

Saaremaa vallavalitsus annab Pihtla teel asuva endise teedevalitsuse saali viieks aastaks rendile MTÜ-le Riimes.



Saal antakse MTÜ kasutusse tasuta tingimusel, et Riimes tasub saali kasutamisega seotud kõrvalkulud, mis on aasta lõikes orienteeruvalt 178 eurot kuus. MTÜ kohustusena fikseeritakse lepingus ka ruumide remontimine.

Abivallavanem Jüri Linde ütles, et saal otsustati rahva­spordiklubile Riimes rendile anda, kuna nad on seda kasutanud juba pikema aja vältel. Seni ei olnud saali kasutus lepingu kujul vormistatud. Nüüd on MTÜ teinud avalduse ja leping sõlmitakse vallavalitsuse korralduse alusel.

Kuna saal on tantsukooli Semiir kasutuses olnud juba pikemat aega, siis enampakkumist ruumide väljarentimiseks ei korraldatud. Vallavara valitsemise kord sätestab, et vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, mittetulundusühingule ja sihtasutusele ning et lähtudes avalikest huvidest võib vallavara kasutusse anda ka tasuta. “Arvestades, et tegu on laste ja koolinoorte tantsu­treeningutega, leiame, et nende eesmärgid lähtuvad avalikest huvidest,” lausus Linde.

Vallavalitsuse spordinõunik Marden Muuk ütles, et seni on saali kasutanud ka OÜ GEM, kes tegeleb täiskasvanute seltskonnatantsudega, ja nemadki saavad saali kasutamist jätkata.

“Neile on pakutud uued ajad, mis on varasemaga võrreldes muutunud minimaalselt,” märkis ta. “Saali kasutamise eest on nad tasunud ka tänaseni ja saali kasutamise jätkamisel tuleb neil sõlmida leping Riimesega. Ka teisele seni saali kasutanud treenerile on pakutud võimalust treeninguid jätkata, kuid meile teadaolevalt pole ta selleks edasist soovi avaldanud.”

Marden Muuk lisas, et rahvaspordiklubi Riimes MTÜ on olnud seni saali aktiivseim kasutaja. Treeningutes osaleb rohkem kui 170 last ja treeningud toimuvad vähemalt kuuel päeval nädalas.

MTÜ Riimes esindaja Iiri Morgun (fotol) ütles, et kuna Aurigasse tuli kino ja H&M pidi klubi sealt välja kolima, kasutataksegi nüüd vana teedevalitsuse saali. “Aga see saal rahuldab meid,” tõdes ta.