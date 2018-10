Elina Kadaja on pealtnäha harilik Saaremaa neiu, kelle elus tehtud otsused on olnud kõike muud kui traditsioonilised. Ambitsioonid, piiritu julgus ja eneseabiraamatutest õpitud võtted on viinud ta sihtideni ja aidanud nihutada iseenda piire. “Kui ma väike olin, sai mulle päris ruttu selgeks, et kui ma teen seda, mis kästakse, ja saavutan silmapaistvaid tulemusi, olen tubli laps,” kirjutab Elina ...