Kaasav eelarve: koerakaka prügikastist iseliikuva bussini

Kaasava eelarve esitamise tähtaja lõpusirgel on esitatud juba üheksa ideed. Pakkumisi oodatakse veel homse päeva jooksul

Kuressaare linna kaasava eelarve maht on 50 000 eurot. Praeguseks juba esitatud plaanide teostamise summad on sellest kaugelt üle. Osal ideedest ei ole summat ka märgitud. Saarte Häälele teadaolevalt peaks siiski homseks esitatama veel nii mõnigi projekt.

Praeguseks on esitatud näiteks koerakaka jaoks paigaldatavate prügikastide ja kilekottide plaan, eelarvega 6000 eurot. Selle plaani esitas Liisi Kuusk. Kaasavast eelarvest võiks linnakodaniku arvamuse kohaselt ka raha leida, et Kuressaare gümnaasiumi juurde bussiootepaviljon paigaldada. Kaevu tänaval on see ühel pool teed olemas, aga teisel pool mitte.

Malle Õunpuu sooviks saada toetust projektile nimega “Iseauto”. See peaks tema nägemuse kohaselt olema iseliikuv sõiduk, mis liigub marsruudil Smuuli elamurajoon – kesklinn. Vajadus selle järgi on seetõttu, et praegune ühistransport teeb Smuulist kesklinna sõites sisuliselt tervele linnale tiiru peale.

MTÜ Saaremaa Korvpall sooviks 25 000 eurot – mis on ka maksimumsumma – avalike korvpalliväljakute korrastamiseks. Tänavaspordi jaoks sooviks toetust Eesti tänava­spordi liit. Nende mõte on 25 000 euro eest betoonist skeitpargi rajamine linna rannaalale. Selle suurus oleks 170 ruutmeetrit.

Linnaruumiga on seotud ka Allan Mehiku mõte, kes näeb vajadust linnas jalgrattateede rajamiseks. Seda keskväljaku uuendamise tõttu, kus tahetakse palju kasutada rattale ebasõbralikku munakivi. “Selline sillutis ei sobi ka lastekärudele ja isegi mitte jalakäijale,” tõdeb Mehik oma taotluses. Jalgrattateed võiksid olla ka äärelinnadest linnasüdamesse suunduvad.

Kultuuripoolelt on Uku Sillaste esitanud projekti kvaliteetsete teatrite külalisetenduste toomiseks Saaremaale. See maksaks tema hinnangul 50 000 eurot, mis küll ületab kaasava eelarve reeglites ettenähtud summa. Linnas on tema sõnul küll kena teatrimaja, kuid häid etendusi napib.

Lahenduseks olekski selle raha eest tellida teatri sisehooajal paar kvaliteetset külalisetendust kuus Eesti mainekamatelt teatritelt. Tema poolest võiksid nende etenduste piletid ka kallimad olla. “Ostaksin ise juba ette kolm piletit kõikidele etendustele esimesse ritta,” kirjutab Sillaste oma ettepanekus.

Jon Ender on esitanud kaasavasse eelarvesse ettepaneku “Toome saarlased koju tagasi”. Asja sisu on saarel töökohtade loomine ja seeläbi siit lahkunute tagasitoomine. Ta näeb selleks ette 25 000 eurot. Selle summa eest saaks tema sõnul luua töökohti ja tagasituleku programmi 100 inimesele.