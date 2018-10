Kõlakojale tehakse remont

Saaremaa vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kuressaare kõlakoja remondiks.

Praegune kõlakoda valmis 1922. aastal ja selle kavandas soomerootslasest arhitekt Gösta Wilhelm Juslén (1887–1939), kes on tuntud oma funktsionalismi väljapeetud tõlgenduste poolest. Tugevalt rahvusromantilist vaimu kandev ehitis pidas vastu kauem kui tema eelkäijad, aga oli siiski 1980. aastateks üsna räsitud ning sai kuursaali ülesehitamise ajal värske väljanägemise.

Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Saaremaa vaneminspektor Üllar Alev ütles Saarte Häälele, et plaanitavad tööd peaksid tagama, et kõlakoda ei muutuks avariiliseks. Milline on reaalne tööde maht, selgub konstruktsioonide avamisel.

Muinsuskaitse koostatud remondi tegevuskava näeb ette kõlakoja sokli ja vundamendi remondi ning seda piirava pinnase katmise betoonplaatide asemel sõelmetga, vundamendile hüdroisolatsiooni paigaldamise, kahjustunud puitsõrestiku väljavahetamise ja proteesimise, vihmaveesüsteemide korrastamise, laudise vanast värvist puhastamise ja uue värviga katmise.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24. oktoober.