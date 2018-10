Koolinoored küsitlesid ameeriklasi kaitseküsimustes

Eile ja täna Saaremaal viibiv USA saatkonna delegatsioon külastas ka Saaremaa ühisgümnaasiumi, kus õpilased said neilt küsida kõike, mida hing ihkas.

Noored ei jätnud mõistagi võimalust kasutamata. Delegatsiooni juhtis saatkonna kaitsekoostöö osakonna juht, kolonelleitnant Jason Gresh. Samuti olid Saaremaad külastamas merejalaväelaste üksuse asejuht Dalton Glisson, saatkonna haldusjuht Melania Arreaga ning kultuuri- ja haridusprogrammide koordinaator Tiiu Vitsut.

Kohtuti kohalike omavalitsusjuhtidega ja külastati koole. Kui hommikupoolik möödus Kuressaare ametikoolis, siis lõunast astuti Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaste ette. Noored olid eelnevalt oma küsimused kirja pannud, mistap jäi ameeriklastel üle vaid neile vastama asuda.

Oma tööst rääkides tõi praeguseks veidi enam kui kaks aastat Eestis töötanud Jason Gresh välja, et tema tööks on kõik, mis puudutab nt USA poolelt sõjaväelisi treeninguid ja õppusi, mis puudutavad ühekorraga nii Eesti poolt kui ka Ameerika Ühendriike. Ka sõjalise tehnika soetamise küsimused Ühendriikide poolelt käivad tema laualt läbi.

Gresh nentis juba enne noorte küsimustele vastama asumist, et nende hulgas on mitmeid nutikaid ja häid päringuid, millele ta kindlasti vastata üritab. Temalt uuritigi näiteks otse ja keerutamata, kas ja kui kiiresti USA Eestile appi ikkagi tuleks, kui meie riigi vastu peaks toime pandama sõjaline agressioon.

Greshi sõnul reageeriks USA kiiresti. “On muidugi poliitiliselt lihtne öelda, et muidugi me tuleme appi, aga meie kabinet reaalselt tegelebki ka kõigi tehniliste küsimuste ja väljakutsetega, et olla selleks vajadusel kohe valmis,” kinnitas Gresh. “Loomulikult tuleme appi väga kiiresti, kui on selline olukord.”

Ka Melania Arreaga ja Dalton Glisson vastasid küsimustele, mis puudutasid nende tööd. Esimene tunnistas, et on tegelikult sealt saati, kui kõrghariduse USA-s kätte sai, soovinud kindlasti Eestit külastada ning nüüd ta koguni töötab siin.

Dalton Glisson rääkis aga erilise kirega tööst mereväes ja kui pühaks peetakse seal vendlust. Samuti viskasid ameeriklased nalja, et neil ongi tegelikult tühjad blanketid ka kaasas, kui keegi saare noortest nüüd ja kohe avaldaks soovi oma tulevik mereväega siduda.

Tiiu Vitsuti sõnul on saatkonnal käsil regionaalne programm, mille raames külastatakse maakondi üle Eesti. Gresh, Arreaga ja Glisson moodustasid sedakorda nende Saaremaa tiimi. Tiiu ise töötab haridus- ja kultuuriteemadega ning tema rida on ka noorteprogrammid.