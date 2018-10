Saaremaa vallavalitsuse hankekomisjon ja maanteeameti esindajad panid paika, et elanikeveost huvitatud bussifirmad peavad oma bussid varustama mitme olulise mugavusega.

“Kui me üldistest tingimustest räägime, siis me otsustasime, et bussidesse tulevad konditsioneerid, WiFi ja USB-pesad telefonide laadimiseks,” ütles Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson.

Päevakorral olnud juhtide kainuse kontrollimiseks mõeldud alkolukku bussidele kohustuslikuks ei tehta. Lahtiseks jäi eilsel hanke tehniliste tingimuste arutelul aga jalgratta bussis transportimise võimalus. “Iseenesest ei ole maanteeamet rataste bussidega vedamise vastu, aga küsimus on selles, mida see graafikus püsimise osas kaasa toob,” viitas Tiitson. “Siin tekib oht, et kui bussijuht peab minema ratastega tegelema, võib graafikust maha jääda,” selgitas ta. Jalgratta transportimise võimalust arutab hankekomisjon kokkusaamisel vedajatega 22. oktoobril.

Saaremaa vald korraldab maakonna bussiliinidele järgmiseks kümneks aastaks vedaja leidmiseks konkursi sel sügisel. Kui praegu on maakonnaliinid jagatud kahe vedaja vahel, siis eelseisva hanke tulemusel hakkab avalikku liinivedu maakonnas teostama üks bussifirma.

Kahe aasta pärast, kui lõpeb linnaliinide teenindamise leping, hakkab sama vedaja teenindama ka linnaliine, ütles Karl Tiitson. 10 aasta peale sõlmitava liinilepingu eelduslik maht on 18 miljonit eurot. Ühe aasta jooksul sõidavad bussid 1,8 miljonit kilomeetrit.

Saare maakonna bussiliinide lepingud praeguste vedajatega lõpevad 2019. aasta 1. augustiks.