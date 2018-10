ETV saates “Pealtnägija” näidatud vilja väljapetjad võtsid sihikule ka Saaremaa viljakasvataja Kaido Kirstu, kes püünisesse siiski ei langenud.



“Ta valetab sulle nelja telefonikõne sees rohkem, kui sulle 50 aasta jooksul üldse valetatud on,” kirjeldas põllumeestelt vilja väljapetnud kurjategijate suhtlemisstiili. “Pealtnägijas” jutuks olnud kuritegelik ühendus võttis Kirstuga ühendust 2016. aastal ning üsna kohe sai selgeks, et kõneleja kavatsused pole ausad. Aastaid tagasi samasuguse pettuse läbi kogemuse kättesaanud põllumehe sõnul iseloomustab taolisi kaabakaid hägune jutt. “Midagi konkreetset sa neilt ei kuule, kõik küsimused saavad väga ebamäärase vastuse,” rääkis viljakasvataja. “Selline tunne on, et oleks lähemal, paneks kaikaga vastu kaela.”

Kirstu sõnul aeti talle telefonis umbluud, kuidas mandri kehvad viljasaagid ei võimalda helistajal lepingulisi kohustusi täita muudmoodi kui vilja eest kõrgemat hinda pakkudes. Kirstu käest küsisid pätid esimese hooga 200 tonni nisu ja 200 tonni otra. Et Nuudi talu peremehel soovitud kogust pakkuda polnud, lepiti poole vähemaga.

Asjaolude täpsustamiseks lubavad petised reeglina kohe tagasi helistada, aga teevad seda paari päeva pärast ja vastuseid neilt tegelikult ikka ei saa. Kui Kirst soovis ostja kohta täpsemat infot, lubati see väike asi küll hoobilt joonde ajada, aga lubaduseks see jäigi. Selle asemel üritati talunikult saada nõusolek, et viljaauto tohiks Saaremaale koormale järele tulla. Ehkki Kirst keeldus ilma nõutud infota vilja müümast, tiirutas viljaauto järgmine päev ikkagi Valjala kandis ringi ja küsis teed Nuudi talu viljasalve juurde. Ilmselt uskusid kurjategijad, et vaevalt söandab üks Saaremaa põllumees autot mandrile tühjalt tagasi saata. Oma teooriale pätid praktikas vastust ei saanudki. Samal hommikul peeti nad politsei poolt kinni ja pisteti türmi. Veoteenust pakkunud viljaauto sõitis tühjalt mandrile tagasi.

Kaido Kirstu sõnul oleks ta viljaauto täis laadinud vaid ettemaksu korral või tingimusel, et koorem pääseb kaalu pealt liikuma alles pärast seda, kui raha on arve esitamise järel makstud. Kurjategijate usaldamine oleks Kirstule maksma läinud umbes 26 000 eurot.

Arutledes selle üle, kuidas põllumehed ikkagi sulide seatud lõksu sattusid, tõi Kaido Kirst välja, et üheks põhjuseks oli kindlasti pikalt väga madalal püsinud viljahind. “Kui sulle lubatakse siis natuke rohkem, lähed suhteliselt lihtsalt liimile,” pakkus Kirst. Petuskeeme on väga erinevaid. Tehakse ka nii, et esimeste koormate eest tasutakse, nagu lubatud, siis aga sõidab sul hoovi korraga neli masinat ja raha enam ei maksta. “Minu soovitus on mitte anda sellistele meestele kaupa enne, kui raha on käes,” lausus Kaido Kirst. “Vaatamata keelitustele ja lubadustele laske ennem koorem maha kallata, kui ilma tasumata lasete vilja ära vedada.”

Pähkla talunik Aivar Lember meenutas, et tema jäi petiste küüsi kümmekond aastat tagasi. Kurjategijate lubadused olid kaunis sarnased “Pealtnägijas” nähtule. Lember sai mööda pükse kahe rapsikoormaga, mille turuhind oli 120 000–140 000 krooni. Lisaks pidi viljakasvataja omast taskust veel ka riigile käibemaksu maksma, kuna oli esitanud sulidele arve. “See pani ikka põntsu küll, tükk aega tuli, hambad ristis, vaadata, kuidas edasi toime tulla,” tõdes Lember

Talunik märkis, et juba kaks päeva hiljem hakkas hiljem pettuseks osutunud tehing talle millegipärast kahtlasena paistma. Ehkki petturite väitel pidid nad rapsi laeva peale viima, selgus Lemberi omaalgatusliku juurdluse käigus, et raps viidi hoopiski Werolisse, kus petised kohe ka tasu kätte said. Lõpptulemusena pääsesid kelmid täiesti puhtalt. “Proovisin ka politseiga asja ajada, aga seadusesilm leidis, et arved ikka venivad ja pole alust nii värske juhtumi puhul kohe pettuses kahtlustada,” meenutas Lember. “Kuna politsei suhtus leigelt, siis ma ei hakanudki rohkem torkima.”

Aivar Lemberi sõnul enam ta ühtegi taolist telefonipakkumist tõsiselt ei võta. “Mul on igasuguste helistamiste peale nüüd finito,” võttis ta loo kokku.

ETV saade “Pealnägija” kajastas kolmapäeval juhtumit, kus veerandsada heauskset põllumeest langes mitme aasta eest kuritegeliku ühenduse pettuse ohvriks. Põllumeestele lubati turuhinnast natuke kõrgemat tasu, vili veeti kiiresti ära ja arve lubati tasuda kahe nädalaga, kuid siis kaoti orbiidilt.