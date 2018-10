Eile möödus 74 aastat verisest tapatalgust Vintri küla all meres. Põhjalikult on sellest kirjutanud Ülo Tuulik oma 1974. aastal ilmunud raamatus “Sõja jalus”. Kuid kes ikkagi olid need pea 500 inimest, kes ööpimeduses 12. oktoobril 1944. aastal dessantalustelt merre aeti? Pääsemaks Sõrve poolsaarel Ungru–Pagila liinil ennast tugevalt kindlustanud sakslaste selja taha, otsustas Nõukogude väejuha...