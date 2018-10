Emeriitprofessor Ülo Vooglaid pälvis elutööpreemia

Aasta õpetajate tunnustamisel pälvis elutööpreemia Saaremaalt pärit sotsiaalteadlane, emeriitprofessor Ülo Vooglaid (fotol).



Pühapäeval Tallinnas Estonia kontserdisaalis Aasta Õpetaja galal tõdes haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et mõni inimene on kõnetanud kogu ühiskonda palju rohkem kui teised.

“Tänavune lau-reaat on Eesti üks tuntumaid mõtlejaid, teadlasi ja humaniste, kes teinekord esitab küll ebamugavaid küsimusi, kuid selle eesmärk on kutsuda üles märkama, diskuteerima ja lahendusi leidma,” ütles Reps. Ministri hinnangul on Vooglaiu panus Eesti ellu olnud suur ja väärib tunnustust. ”Tema loenguid kuulavad ja tema raamatuid loevad inimesed väga erinevas vanuses,” rääkis Reps, lisades, et Vooglaid on teinud palju selleks, et Eestis elaks ja toimetaks tark ja tegus rahvas.

Alates 1996. aastast on Vooglaid õigusinstituudi professor ja alates 2000. aastast Tartu ülikooli emeriitprofessor. Tema teadustöö teemad on olnud sotsiaalne kommunikatsioon, organisatsiooni- ja juhtimisteooria, sotsiaalse juhtimise ja iseregulatsiooni mehhanismid, innovatsiooniteooria ja -praktika, teadusmetodoloogia, andragoogika, haridusteooria ja haridusfilosoofia.

Vooglaid on olnud ka rahvusraamatukogu nõukogu esimees ja rahvusraamatukogu teadusnõukogu esimees. Ta oli Rahvarinde korraldava toimkonna ja poliitikakomisjoni liige. Vooglaid on täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni ANDRAS asutajaliige ja juhatuse liige, Avatud Eesti Fondi asutajaliige, Eesti Euroopa Liikumise asutajaliige ning tegev veel mitmes organisatsioonis.