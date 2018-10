JUHTKIRI: Õpetaja töö

Õpetajail on meie elus täita oma roll. Mõni neist suudab meid mõjutada vähem, mõni rohkem. Mõni neist võtab oma tööd lihtsalt tööna, millega leib lauale teenida. Mõne jaoks on õpetajatöö aga enam kui amet, elukutse – elu kutse. Millele pühenduda ihu ja hingega. Just neid, ihult ja hingelt õpetajaid, tänati ja tunnustati pühapäeval Tallinnas Aasta Õpetaja galal.

Heameel on tõdeda, et koguni kaks tunnustatut, Eesti aasta kutseõppeasutuse õpetaja Merit Karise ja elutöö preemia pälvinud emeriitprofessor Ülo Vooglaid, on Saaremaaga seotud inimesed. Merit Karise on õpetaja, kelle tublidust hinnatakse kodumaalt kaugemalgi: neli aastat tagasi valiti ta Globaalse Õpetajapreemia konkursi 50 parema hulka. Tema õpilasi on aga saatnud edu ka rahvusvahelistel konkurssidel.

Sotsiaalteadlase, haridustegelase ja endise poliitiku Ülo Vooglaiu kõigi tööde-tegemiste kokkulugemiseks jääb leheruumist aga väheks. Meil on, kelle üle uhkust tunda.