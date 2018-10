Kaarmise liivakarjääris avastati pühapäeval sinna toodud ehitusprügi, mis remondi käigus tekkinud. Prügisokutajat hakkab otsima keskkonnainspektsioon.

“Me käime aeg-ajalt seal ATV-ga sõitmas, aga pühapäeval olime Kaarmisel lihtsalt autoga ja olin täiesti šokeeritud, kui seda vaatepilti nägin,” rääkis prügihunniku avastanud Signe Metsmaa. “Keegi on lihtsalt oma ehitussodi sinna maha kallanud, aga mul oli kiire ning seepärast ei jõudnud sorteerida ja vaadata, kas seal on mõnel asjal nimi või aadress peal.”

Metsmaa sõnul on karjääris käidud paar korda sõiduauto käruga, maha on jäetud klaasidega aknaraamid, uks, klaasvilla, tuuletõkkeplaate ja elektrijuhtmeid. “Keegi teeb remonti ja on võtnud tagasi minnes liiva ka käru peale,” rääkis ta. “Selline avastus on minu jaoks Kaarmise karjääris esmakordne. Oleme juba aastaid sealkandis käinud ja kõik on olnud korras. Viimati käisime küll talvel, aga see hunnik on seal natuke aega olnud ja on näha, et pole eile toodud.”

Keskkonna infotelefonilt 1313 öeldi Saarte Häälele, et mainitud reostuse kohta ei ole neile veel informatsiooni edastatud, kuid ajalehelt saadud sõnum antakse keskkonnainspektsiooni inspektoritele edasi.