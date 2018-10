Ken Torn vormistas poodiumikoha viimase katsega

51. Saaremaa ralli viimasel, Lindmetsa katsel möödus Ken Torn tehnikaga kimpus olnud Valeri Gorbanist ja tõusis kolmandaks, edestades ukrainlast lõpuks vaid 2 sekundiga. EMV 3 arvestuses võttis noor saarlane aga klassivõidu.



Esimest korda neljaveolise autoga koos Kaido Kaubiga võistelnud Ken Torn ütles, et enne rallit ei osanud ta sellist tulemust küll oodata. Teise koha saanud Egon Kaurile 5 sekundiga kaotanud Torni hinnangul on tulemus muidugi maksimaalne, sest õppimist oli palju ja on tähtis, et jõuti ka lõpuni.

“Me tulime lihtsalt oma asja tegema ja proovisime seda teha nii hästi, kui võimalik,” rääkis 4WD Ford Fiesta R5-ga kodusaarel debüüdi teinud noor rallipiloot.

“Neljaveolisega on äge sõita, ikka väga mõnus ning iga meetriga oli suu kõrvuni ja lihtsalt nautisime. Ei oskagi konkreetselt midagi öelda, mis auto juures kõige enam meeldib. Mina ütleks, et kõik, sest ta on ikka päris ralliauto. Mul on nüüd 130 kilomeetri võrra rohkem kogemusi, koostöö oli Kaidoga väga okei ja ta püüdis kõigest väest.”

Ralli võitsid Georg Gross ja Raigo Mõlder



2017. aasta Ford Fiesta WRC-ga kihutanud Georg Gross ja Raigo Mõlder edestasid 11 kiiruskatse järel teise koha saanud Egon Kauri ja Silver Simmi 1.24-ga. “Lõpuks väike edu tekkis ja selle oleks pidanud saavutama palju varem,” rääkis kogu rallit valitsenud Georg Gross.

“Meie jaoks oli oluline koguda väärtuslikke kilomeetreid ja me ei hakanud oma võimeid proovima, sest teame, et auto võimalused on palju suuremad. Aga täna oli mõni katse juba selline, et lõpus oli mõlemal nägu naerul peas ja oli hea tunne, et auto sõidab väga kihvtilt. Üleüldse me sõidame natuke vähe ja praegu oli selle autoga ikka päris toores liikumine ja on vaja rohkem sõita, et stabiilsust saavutada.”

Kui Saaremaa rallil on sportlastel tavapäraselt vaja võidelda vihma, pori ja libeda teega, siis tänavu paistis päike ja olud olid lausa suvised.

“Tingimused olid väga kihvtid,” märkis Georg Gross. “Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis üks aasta on selline hea ilm olnud, aga muidu on siin olnud alati ülimalt keeruline, kuigi hommikul oli kaste maas ja esimene ring oli ikka väga libe. Kui mõtlen eelmise aasta peale, siis oli see tõesti mudaralli ja seekord oli luks värk.”

Gross avaldas tunnustust nii talle Fordi sõitmiseks andnud Ott Tänakule kui ka OT Racingu saarlastest mehaanikutele. “Olen nendega väga rahul, sellisele tehaseautole ralli jooksul service ära teha on maailmatasemel,” tunnustas rallipiloot oma meeskonna panust.

Georg Gross on nüüd piloodina võitnud Saaremaa ralli 2009., 2013. ja 2018. aastal ning 2017 oli ta võitja Ott Tänaku kaardilugejana. Seni on Saaremaa ralli võitnud kõige enam kordi legendaarne Ivar Raidam, kes on tõusnud poodiumi kõrgeimale astmele viiel korral.

“Ma väga nende asjadega ei tegele, kui palju ja mis,” tunnistas Gross. “Ma fännan rallisõitu, kuigi kõik tahavad võita. Aga kui saad nädalavahetusel minna metsa, hoida maksimaalselt peal ja tõmmata judinad kehast läbi, siis on see ülikihvt.”

Saarlastele veel viis poodiumikohta



Klassi EMV 6 kiireimad olid Roland Poom ja Ken Järveoja, teised Kaspar Kasari ja Hannes Kuusmaa ning kolmandad Ford Fiesta R2T-ga sõitnud Janar Tänak ja Silver Bakhoff, kellel oli kaotust võitjatele 3.49.

“Ralli on meie jaoks korda läinud. See oli õppimiseks ja tahtsime vaadata, kui kaugele me teistest jääme ja kui palju me üldse selle autoga oskame,” ütles Janar Tänak. “Eesmärgid said saavutatud ja oli igati positiivne ralli. Õppisin esiveolisega sõitma ja suur kool oli see ka kaardilugejale. Tartus käisime juba proovimas, aga siis saime mõned kilomeetrid sõita ja katkestasime. Palju oli õppimist.”

Klassis EMV 7 sõitsid esikoha välja Marko Ringberg ja Allar Heina, kellele Justas Tamašauskas ja Vaidas Šmigelskas kaotasid 1.27 ning viimase katsega end kolmandaks sõitnud Karl Jalakas ja Martin Moondu 5.01. “Läksime üle aasta sõitma, et kätt soojas hoida, sest tahame järgmiseks aastaks ehitada uue auto,” rääkis BMW M3 roolinud Karl Jalakas. “Kuna meil oli rendiauto, siis ei tahtnud väga riske võtta. Kui nägime, et tugevamatele järele ei jõua, siis püüdsime hoida oma viiendat kohta. Aga teiste ebaõnn oli seekord meie õnn. Nautisime sõitu ja andsime endast, mis võtta oli.”

18-aastane Robert Virves tegi koos Sander Pruuliga Saaremaa ralli debüüdi ja võttis kohe klassis EMV 8 võidu.

Opel Astraga kihutanud Robert Virves ja Sander Pruul edestasid Mika Rantasalot ja Ali-Ossi Takalat 24 sekundiga ning Martin Saart ja Karol Perti 2.42-ga. “Meeleolu on super,” rõõmustas Robert Virves. “Edu tõi tark ja puhas sõit. Üldjoontes kõik sujus ja ühtegi suurt probleemi ei olnud. Kõige rohkem teevad head meelt paaril katsel väljasõidetud ajad, kus me olime Roland Poomiga samal tasemel ja absoluudi koht oli ka päris hea.”

Virvese sõnul on see tulemus edaspidist silmas pidades kindlasti innustav. “Ma ei ole kaugele veel vaadanud, aga Ott Tänak on kindlasti mulle eeskuju ja üritan teha asja nii hästi, kui oskan,” lausus Robert Virves, kes ei osanud veel öelda, kas ta sõidab järgmisel aastal sama autoga.

Pärast eelviimast Kaugatoma katset olid klassis EMV 9 kindlad liidrid Lada VFTS-iga kihutanud Timmu Kõrge ja Allan Ilves, kelle edu oli Tauri Pihlase ja Ott Kiili ees 01.03. Paraku sai Saaremaa ralli varasemale võitjale viimane katse saatuslikuks ja auto ütles koostöö üles.

Nii said võidu Lada VFTS-iga sõitnud Tauri Pihlas ja Ott Kiil, kellele järgnesid Kermo Laus ja Rainer Laipaik Nissan Sunnyl 14,8 sekundiga ning Raido Laulik ja Tõnis Viidas 01.18-ga.

Tauri Pihlas tunnistas, et võit tuli talle suure üllatusena, sest Timmu oli pikalt ees. “Meil oli omaenda apsakaid ja tehnilisi probleeme ka, aga kokkuvõttes läks hästi,” märkis Saaremaa rallil oma esimese klassivõidu vormistanud rallipiloot. “Oli mitmeid keerulisi kohti ja juba esimesel katsel oli ühes mahapöördes olukord, kus ralli oleks võinud meie jaoks lõppeda. Tulemus on viis pluss ja kindlasti olen rahul, meie koostöö on sujunud hästi. Jätkame sama autoga ja püüame ikka juurde panna.”

“Võib rahule jääda, sest täpselt aasta on möödas, kui ma viimati sõitsin,” rääkis kolmandat aastat järjest teiseks tulnud Kermo Laus, kelle sõnul on see tema jaoks igati positiivne tulemus. “Eks momente oli mitmeid. Korra tahtis linnakatsel pargi aed liiga lähedale tulla ja ühes kohas pidi hakkama peaaegu kiviaeda lappima. Auto on mul pikalt olnud ja kõik asjad teada, sellist tulemust poleks uskunudki. Esikoha võiks ju ka lõpuks võtta, aga siin on palju kiiremaid autosid ka.”