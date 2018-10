Saaremaal valmiv Lahhentagge džinn saavutas rahvusvahelisel konkursil “Maailma parim käsitöödžinn 2018” rahvahääletusel teise koha. Esikohale tuli Saksamaa toodang Irving Gin.



“Väikefirma jaoks on see fantastiline tulemus, me oleme ju alles oma teekonna alguses,” ütles ettevõtte asutaja Maarit Pöör. “Suur tänu kõigile valijatele – teie rohkem kui 1200 häält annavad usku ja kindlust, et liigume õiges suunas oma jookidega.”

Nimelt kogus Saaremaa läänerannikul tegutsev ja tuleval aastal Kuressaares džinnikoja avav Lahhentagge 1219 häält, võrreldes Irvingu 1520 hääle ja kolmandaks jäänud Portugali Amicis džinni 442 häälega.

Pööri sõnul kulus neil selle joogini jõudmiseks kolm aastat korjamist, kuivatamist, leotamist ja magamata öid. “Olen meie pudelisse pannud kõik oma oskused ja teadmised ja ennekõike taimed, mis maitsevad nagu Saaremaa,” kinnitas Pöör.