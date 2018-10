Mida vallavalitsus arvab võimalusest avada ühepoolselt sõiduautodele liikluseks Kiriku tänava lõik Kauba ja Kohtu tänava vahelt? Nii et Kauba tänavalt oleks võimalik sõita sisse, teiselt poolt oleks tellis ees? Miks seal praegu liiklus üldse suletud on?



Mikk Tuisk,

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja, maakondliku liikluskomisjoni esimees:

See teema on arutusel olnud, kuid pärast pikka kaalumist ja rääkimist erinevate osapooltega (politsei, puudutatud kinnistu omanikud ja teised liikluskomisjoni liikmed), oli lõplik otsus, et seda ei tehta jäädavalt lahti.

Peamine põhjus on jalakäijate ohutus, kuna seal on nii kitsas. Kõnnitee asub kohe maja ja tee vahel, olles teega samas tasapinnas ning autod keeravad pimeda nurga tagant – nii pole jalakäijal seal auto eest kuhugi varjuda. Seda eriti suurte autode puhul, mis keeravad üle kõnnitee, sest muidu nad lihtsalt ei mahu keerama. Ralli ajaks tegime tänava otsa ajutiselt lahti, sest muidu oleks see tänav terves ulatuses kinni olnud.