Mõned Salme maaomanikud taotlevad metssigade küttimiskohustuse täitmata jätmisele viidates kohalikult jahimeeste seltsilt Salme jahipiirkonna kasutusloa äravõtmist.

Keskkonnaametile esitatud taotluses märgitakse, et selts täitis läinud jahihooajal metssigade küttimiskohustuse vaid 34 protsendi ulatuses, lisaks on selts keelanud jahipidamise mitmetel kinnistutel, mis kannatavad seakahjude käes.

Salme jahimeeste seltsi esimees Raivo Ess ei soovinud juhtumit väga detailselt kommenteerida, kuid kinnitas Saarte Häälele, et maaomaniku taotlus ei ole pädev. ”Eks keskkonnaamet otsustab. Aga mehed ise keelasid jahi. Küsimus on jahiseaduse tõlgendamises,” sõnas ta.

Taotleja viitamine metssigade küttimiskohustuse mittetäitmisele pole Essi sõnul samuti pädev, kuna sigu metsas lihtsalt ei ole. ”Loendasime viimati kümmekond siga. Meil on jahiala 9400 hektarit. Jahindusnõukogu otsuse järgi peaks olema poolteist siga tuhande hektari kohta ehk siis meie oleme oma kohustuse täitnud,” rääkis ta ja lisas, et seltsile pole laekunud ühtki teatist seakahjude kohta.

Selles, et selts pole sel aastal küttinud ühtki siga, pole Essi sõnul midagi imelikku, kuna ka Salmega piirnevatel jahialadel on seis sama. ”Kuressaare jahialal pole kah ühtki kütitud, Mõntus on lastud üks ja Lümandas kuus siga.”