Palav suvi pärssis Säärel käsitöömüüki

Aastaid Sõrve tuletornilinnaku juures käsitööd müünud Raivo Kotter loodab, et tuletorni avamine aitab tal tulevikus läbimüüki suurendada.



“Majakas aitab kindlasti kaasa ja eks ta hakkab iga aasta rohkem aitama,” rääkis Raivo Kotter sel aastal huvilistele avatud Sõrve tuletorni mõjust kauplejate läbimüügile Sääre tipus.

Tänavune kauplemishooaeg, mis vältab kuni lume tulekuni, jääb vaatamata külastajate arvu märgatavale kasvule mullusest siiski tagasihoidlikumaks. Põhjus seisneb Kotteri sõnul suvises palavuses, mis vähendas huvi ostlemise vastu ja viis mõtted rannamõnudele.

“30 soojakraadi juures erilist šoppamist ei ole,” lausus meenemüüja, kelle sõnul läksid tema dolomiitmagnetid palju paremini kaubaks möödunud aasta jahedama suvega. “Pisut jahedama ilmaga hakkavad inimesed rohkem šoppama, siis pole rannas midagi teha,” sõnas Kotter.

Käsitööga kaupleja sõnul on tuletorni avamine toonud Sääre tippu uudistama senisest rohkem saarlasi, turistide arv tundub olevat kasvanud vaid õige pisut. Paljud saarlased on Kotterile tunnistanud, et nad pole kunagi varem Sõrves käinudki.

Raivo Kotteri sõnul sooviks ta Säärele välja ehitada normaalse müügikoha, ent vald tema plaaniga kaasa ei tulnud. “Vallal on mingi oma plaan,” teadis Kotter, kes loodab, et letimüügi asemel tuleb lähemal ajal midagi soliidsemat. “Olen seal põhiliselt ainus müüja ja olen edasi, kuni veel autosse ronida jaksan,” ütles ta.