Juunis avatud Sõrve tuletorni ronis esimese kuuga 10 000 ja pärast seda kuni eelmise nädalavahetuseni veel vaid tuhatkond inimest.



Hooaja peale kogunes külastajaid MTÜ Sõrve Tuletorn esindaja Andro Roosilehe sõnul kindlasti üle 10 000. Kui palju täpselt, ta siiski öelda ei osanud, sest torni hoiti lahti ka näiteks Saaremaa ralli nädalalõpul ning siis liikus samuti rahvast veel ohtralt. Roosileht pakkus, et kogukülastatavus võis esimesel hooajal jääda ehk 11 000 inimese kanti. “Aruande alles lööme kokku,” lisas ta.

Samas ütles Roosileht juba juulis, umbes kuu pärast torni avamist, et 10 000 külastajat tuli selleks ajaks juba täis.

Roosilehe sõnul jäid nad hooajaga rahule. “Loodetavasti jäid kõik inimesed, kes jaksasid torni tippu ronida, veel rohkem rahule,” sõnas ta.

Uue hooaja tahaks MTÜ Sõrve Tuletorn esindaja avada tuleval aastal mai keskel. Seda nõnda, et torn taas igapäevaselt külastatav oleks. Samas tahaks ta ka enne seda torni aeg-ajalt tippu ronimiseks lahti teha. “Kui on mõni tore sündmus Saaremaal, pidupäev, lihtsalt ilus ilm või keegi kirjutab-helistab, et tahaks, siis teeme ikka uksed lahti!” kinnitas Andro Roosileht.

Tuletorni omaniku veeteede ameti ja MTÜ Sõrve Tuletorn vahelise lepingu järgi maksab MTÜ aastas 10% tuletorni tutvustamise ja külastamise piletimüügikäibest, kuid mitte vähem kui 950 eurot. “Veeteede amet saab need andmed ehk 2018. aasta kokkuvõtte alles uuel aastal,” ütles ameti kommunikatsioonijuht Jane Niit.

Üldisemalt kinnitas Niit, et tuletornid on veeteede ametile äärmiselt olulised nii navigatsioonimärgina kui ka kultuuriväärtuse hoidjana. Eestis on kokku 41 töötavat tuletorni, millest osa on arhitektuurimälestised ja enamik ka tuletornihuviliste matkajate lemmiksihtkohad.

Amet on koostöös lepingupartneritega praeguseks avanud kümme tuletorni: Kõpu, Tahkuna, Ristna, Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Pakri, Suurupi ülemise ja alumise ning Sõrve. Avamist ootavad veel Naissaare ja Osmussaare tuletorn.

Veeteede ameti registrites on torni külastatavuse arvud ärisaladusega kaetud. Avalikest andmetest selgub, et näiteks Hiiumaa Kõpu tuletorni 2014. aasta piletituluks planeeris vallavalitsus 37 600 eurot.

Rekonstrueerimise eelisjärjekorras on Niidu sõnul olnud need tuletornid, mida on võimalik pärast ka laiemalt kasutada ehk avalikkusele külastamiseks avada. “Tuletornide avamine avalikkusele võimaldab merekultuuri inimestele lähemale tuua ning me igati pooldame seda, kus võimalik,” põhjendas veeteede ameti esindaja.