EKRE esinumber taas Monika Helme

Nii nagu neli aastat tagasi, on EKRE esinumber riigikogu valimistel 5. ehk Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa ringkonnas Monika Helme.



EKRE Läänemaa piirkonna juht Hardi Rehkalt ütles ajalehele Lääne Elu, et Saarso sai sisevalimistel rohkem hääli kui Helme, ent sellest hoolimata sai Helme piirkonna esinumbri koha. Seda põhjusel, et EKRE valimiskorra järgi hääletatakse eraldi iga ringkonna kolm esinumbrit. Hääletus oli salajane.

EKRE aseesimehe Martin Helme sõnul ütleb partei volikogus vastuvõetud kord, et kandidaatide järjestuse määramiseks ringkonnas korraldatakse esimese, teise ja kolmanda positsiooni kohta igaühe puhul eraldi hääletus, vahendas rahvusringhääling.

“See tähendab, et igale kohale pannakse üles kandidaat või kandidaadid. Et esimesele kohale kandideeris ainult kandidaat Helle-Monika Helme ja ta sai poolthääli rohkem kui vastuhääli, siis valiti ta esimesele kohale. Teisele kohale oli samuti ainult üks kandidaat – Mart Saarso – ja temagi sai poolthääli rohkem kui vastuhääli ning osutus seega valituks teisele kohale,” rääkis Martin Helme.

2015. aasta valimistel sai EKRE 5. valimisringkonnast 3770 häält ehk 11,2% kõikidest häältest. Neist omakorda 2399 tõi Monika Helme, millega ta oli Urve Tiiduse (4117 häält) järel teine häältemagnet. Riigikogu mandaati EKRE ringkonnast siiski ei saanud.