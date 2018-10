Kuressaare haigla uue loengusarja “Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga” avab 26. oktoobril hematoloogist ravijuht Edward Laane (fotol).



Dr Laane räägib verevähist – mida see haigus endast kujutab, millised on verevähi sümptomid, kas verevähki saab ennetada. Samuti sellest, millised võimalused on verevähi kontrolliks ja raviks Kuressaare haiglas.

Ligi tunnipikkune loeng algab kell 18 haigla B-korpuse 0-korruse koolituskeskuses Aia tn 25.