Jääväljak valla eelarvestrateegias

Kuigi Saaremaa vallavalitsus ega rahanduskomisjon ei toetanud fraktsiooni Saarlane muudatusettepanekut Kuressaare gümnaasiumi staadioni ja multifunktsionaalse petangi-kunstjääväljaku rajamise osas, jäi see eelarvestrateegiasse praegu sisse.



“2019. aastal see täiendavaid kohustusi ei too, kuid valla­valitsus on siiski seisukohal, et nimetatud ettepanek ei ole piisavalt põhjendatud ning eelarvestrateegia võib selles osas edaspidi korrigeerimist vajada,” märkis abivallavanem Marili Niits.

Fraktsiooni Saarlane esindaja Mart Maastiku ettepanek oli kasutada lasketiiru ehitamise kaasrahastamisest loobumisel vabanevat 250 000 eurot jääväljaku ehitamiseks. Samas on nii Kuressaare linnavalitsuse kui ka praeguse vallavalitsuse poole varem pöördunud mitmeid teiste spordialade harrastajaid, näiteks tantsijad, võimlejad ja skeitpargi kasutajad, ning seega on kohti, mille jaoks eraldada 250 000 eurot selles valdkonnas, mitmeid.

Mart Maastik põhjendas oma ettepanekut asjaoluga, et Saaremaal puuduvad täielikult võimalused uisuspordi või jäähokiga korralikult tegelemiseks, aga huvitatud inimesed on olemas. “Koolis peab kehalise kasvatuse tunnis üks taliala olema ja suusatamist talvel meie oludes garanteerida ei saa, aga väljaku olemasolul on selleks kindel võimalus,” lausus ta.

Küsimusele, kas ei peaks enne midagi lõpuni tegema, kui hakkame uusi asju ehitama, vastas Mart Maastik, et see on ju valikute küsimus ja üks ei sega teist. “Mis vahet seal on, kui üks staadion tuleb juurde, ja ilmselgelt oleks vallas vaja mõelda terviklahendusele,” märkis ta.

Saaremaa spordiliidu juhatuse esimees Kalev Kütt ütles, et on positiivne, kui üks spordiobjekt juurde tehakse ja kindlasti on neid, kes on uisutamisest huvitatud. “Meie viimaste aastate talvedel ei ole olnud piisavalt külma, et korralikult suusatada saaks, aga tehisjääga väljak võimaldaks lastel seal tali­sporti harrastada. Aga meie teiste objektide peale vaadates on küsimus selles, et kas meil on seda kohe vaja,” tõdes ta.

Harrastajate hokiliigas T-Rex Volume meeskonnas mängiv Risto Alt ütles, et tal on jääväljaku vajadust keeruline hinnata. “Ma ise ütleks, et kindlasti on vaja, aga ma ei oska hinnata orienteeruvat harrastajate arvu Saaremaal. Samas on hea näide Viljandi, kus on väga korralik asi püsti pandud, on palju harrastajaid ja ka tase juba päris hea,” lausus Alt.