Keelpillifestivalil sadakond noort pillimeest

Reedel ja laupäeval Kuressaares toimuval XVII poiste keelpillifestivalil astub üles 97 noort mängijat üle kogu Eesti.



Festivali korraldaja Laine Sepp (fotol) nentis, et seekord on osalejad ainult Eestist, kuigi huvilisi oli ka raja tagant. Esmakordselt osalevad festivalil Haapsalu Cyrillus Kreegi nimelise muusikakooli õpilased.

Sadakond osalejat Eestist on Sepa sõnul tavapärane, kuid üldine tendents on paraku selline, et keelpille mängivaid poisse on kogu maailmas aina vähem.

“Muusikakoolides kipub olema nii, et tahetakse, kitarr käes, mikrofon ees, kohe popstaarid olla, aga pikka ja kannatlikkust nõudvat tööd peljatakse. Sisseastumiseksamitel on lapsed nõrgemad kui varem, sest vanemad ei laula enam. Võtke kasvõi sünnipäevad – need käivad ilma lauluta. Ja lasteaias lapsed röögivad,” rääkis Sepp.

Traditsioonid on muutunud ja see annab erinevates valdkondades erineval moel tunda. “Orkestrites on naiste ülekaal, see tähendab aga ka orkestri kõlapildi muutumist, sest mehed on füüsiliselt võimsamad,” nentis Sepp ja lisas, et just seetõttu tuleb keelpillidega tegelevaid poisse väga hoida ja Kuressaare festivali eripära säilitada.

“Konkursid on tüdrukuid täis,” lausus Sepp, nentides, et sellel on samas looduslikud põhjused, kuna poisid tegelevad rohkem füüsiliste asjadega, tüdrukud aga enam käeliste tegevustega. “Käeline tegevus arendab aju, seepärast on ka tüdrukud kooli minnes tragimad. Keskkoolis lähevad aga poisid omakorda ette. Meestele on eneseteostus väga oluline. Seepärast on noorematel poistel tüdrukutega väga raske võistelda. Ja jäetaksegi harjutamine pooleli,” rääkis ta. Nii jäävad väga vähesed poisid pillimängu juurde ja neid tuleb hoida.

Sepa kinnitusel on festival mandril väga kõrgelt hinnatud ja sellel soovitakse osaleda. “Mulle helistas üks isa mandrilt, kelle pojad õpivad nüüd küll juba välismaal, aga nad tulevad ikkagi lihtsalt kontserte kuulama,” rõõmustas ta.

XVII rahvusvaheline poiste keelpillifestival viiuli-, vioola-, tšello- ja kontrabassimängijatele toimub 19.10–20.10 Kuressaare muusikakoolis Komandandi 9. Pidulik avamine on 19. oktoobril kell 15.

Esinejad astuvad üles vabalt valitud kavaga: nooremad kuni 5 minutit, vanemad 5–10 minutit. Solistid peavad mängima peast, ansamblid võivad kasutada nooti. Publik valib oma lemmikud. Parimaid premeeritakse Concerto Grosso kinkekaartidega. Rahalised eriauhinnad eesti muusika parimaile esitajaile on välja pannud kuressaarlane Laine Tarvis ja parimale saarlasele kuressaarlane Kersti Vaga.

Festivali lõpuks astuvad üles mõned noormehed, kes on edukalt esinenud varasematel festivalidel, kuid on nüüdseks osavõtueast välja kasvanud, õpivad muusikat edasi kõrgkoolides või on juba kutselised muusikud. Neile on planeeritud viimane kontserdiaeg laupäeval kell 17. Pärast seda, orienteeruvalt 18.30–19 algab festivali pidulik lõpetamine.