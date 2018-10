Lühidalt KULTUURIST

Linnateatris Uustulndi uue romaani esitlus



Juba juulikuust Saarte Hääles järjejutuna ilmuv Lembit Uustulndi värskeim teos “Avameri. Kapten” on nüüd ka kaante vahel ja reedel esitleb autor oma raamatut Kuressaare Linnateatris.

Elupõlisest laevakaptenist autori sõnul keskendub raamat kalurikolhooside ajale. “See on meie rannikuinimeste ajalugu, millest seni pole keegi kriipsugi tahtnud paberile panna,” on Uustulnd öelnud. “Kuidas Angolas kala püüti, mis sel ajal siin kaldal kalurikolhoosis tehti, milline oli elu sel ajal – natuke nagu ajalooline lugu.”

Sel nädalal on võimalik katkendeid romaanist kuulata Margus Tabori esituses ka Vikerraadio järjejutuminutites.

Kohtumine saare värsiseppadega



Järgmisel kolmapäeval, 24. oktoobril saab Saare maakonna keskraamatukogu lugemissaalis kohtuda kuue kohaliku poeediga, kelle luulekogud ilmusid hiljaaegu kirjastuse Paljasjalg väljaandel.

Lugejaid ootavad Almi Tugev, Sigrid Osa, Annes Meister, Nelle Ognesson, Merily Porovart ja Hugo Högström.

Louis Kahni visioonid lossis



Järgmisel nädalal, 26. oktoobril avatakse Kuressaare lossis Kaspar Stroomi näitus “Louis Kahni Keskuse arhitektuurne visioon”.

Näitus põhineb arhitekt Kaspar Stroomi Tallinna tehnikakõrgkooli diplomitööl. Töö aktuaalsus on seotud maailmakuulsa arhitekti Louis Isadore Kahniga, kelle sünnikoht ja lapsepõlvekodu asusid Kuressaares. Ta on kindlasti üks kuulsamaid Eesti päritolu maailmakodanikke, kelle lugu ja looming pole eesti rahvale veel tuntud.

Diplomitöö peamine ülesanne on Kahni keskuse arhitektuurse visiooni loomine, mida täiendab teoreetiline uurimus Kahni loomingust. Näituse eksponaatide hulka kuuluvad graafilised planšetid, teoreetiline osa ja linnuse kui projekteeritava hoone maketid.

Noor arhitekt Kaspar Stroom jätkas pärast Tallinna reaalkooli lõpetamist õpinguid TTÜ-s. Inseneriõpe on toetanud tema edasisi õpinguid arhitektuuri erialal Tallinna tehnikakõrgkoolis. Õpingute kõrvalt on Kaspar töötanud õpetajana Tallinna ehituskoolis ja arhitektina.