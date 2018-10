JUHTKIRI: Mis saab kooli nimeks?

Praegu, kolm aastat enne seda, kui Kuressaares alustab tööd riigigümnaasium ja praegused kaks gümnaasiumi jätkavad seetõttu põhikoolidena, on ilmselt veel vara rääkida, mis tulevaste põhikoolide nimeks saab. Praegu olevat juttu üksnes nn töönimedest – see ei tähendavat veel, et need nimed kasutusele võetakse. Nooruse ja Hariduse tänaval mõlemal on kena nimi. Ka tänava nimest tuletatud Nooruse kool – kõlab ju üsna kenasti.



Aga Hariduse kool? Kindlasti leiduks ironiseerijaid, kes täheldaksid, et järelikult keskendutakse meil hariduse andmisele üksnes selles koolis ning ilmselt siis teistes koolides õppimisele ja õpetamisele nii suurt rõhku ei panda. Kuidas tunduks aga nimevariant Kuressaare Hariduse tänava kool? Pisut pikavõitu?

Kui maimukesele nime panek on eeskätt tema vanemate asi, siis see, mis saab kooli nimeks, puudutab palju rohkemaid inimesi. Selles otsuses võiks olla õigus kaasa rääkida kogu kooliperel, soovi korral ka õpilaste vanematel ning Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare gümnaasiumi vilistlastel. Ega´s nimepanek ole naljaasi.