Rahvamuusikapäeval Valjala rahvamajas käivad töö ja lust käsikäes

Laupäeval, 20. oktoobril koguneb Valjala rahvamajja ligi poolsada kohalikku rahvamuusikut, et harjutada tuleval aastal toimuvaks pillipäevaks ja kuulata ka üksteise oskusi.



Valjala rahvamaja juhataja Anneli Kaljuste ütles Saarte Häälele, et maakondlik rahvamuusikapäev käib rahvamajade vahel külakorda ja on mõeldud nii ühiseks harjutamiseks kui ka meelelahutuseks.

Päeval toimub kõigepealt kandlemängijate harjutus, mille käigus võetakse süvitsi ette mõned pillipeo repertuaari kuuluvad lood. Kell 16 toimub ühiskontsert, kus iga üksikesineja ja kollektiiv esitab paar lugu. See on kolmeeurose piletiga üritus.

Lisaks on võimalik osaleda parmupilli ja torupilli töötoas, milleks tuleb mandrilt kohale tänavu plaadi “Parmu pill” välja andnud Katariin Raska. Tal on kaasas viis pilli ja soovijail on võimalik neid toredaid instrumente proovida. Lisaks räägib Katariin natuke oma torupillidest ja teeb ka mõned lood.