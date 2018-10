1. septembril 2021 Kuressaares avatava riigigümnaasiumi direktor valitakse 1,5 aastat enne, kui kool tööd alustab.



“Riigigümnaasiumide avamise kogemusele tuginedes saame öelda, et 1,5 aastat on mõistlik aeg selleks, et koolijuht saaks osaleda ehitusprotsessis, töötada välja kooli õppekava ja komplekteerida personali,” ütles haridusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja Ruth Opmann. “Tulevaselt direktorilt ootame vastavust haridusasutuse juhi kompetentsimudelile, riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele ning tahtmist ja oskust luua omanäoline gümnaasium.”

Koolijuhi leidmiseks korraldatakse konkurss, mille komisjoni töösse kaasatakse ka kohaliku omavalitsuse esindaja. Saaremaa gümnaasiumi hoone on planeeritud kuni 540 õpilasele, uus kool võib riigile maksma minna 10 miljonit eurot.