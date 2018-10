Soe suvi jättis saarlased autoostul pigem külmaks

Kui mullu kolmandas kvartalis soetati Saare maakonnas endale 207 uut sõiduautot, siis tänavu oli esmaselt registreeritud autosid samal ajal 181.



Seejuures on aastaga kahanenud ka uhiuute ehk käesoleva väljalaskeaastaga sõiduautode registrisse kandmine. Mullu kolmandas kvartalis soetasid saarlased maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil väljalaskeaastaga 2017 sõiduautosid 98, tänavu väljalaskeaastaga 2018 autosid 76.

Kui varasemad kvartalid juurde liita, on tänavune tutikate (väljalaskeaastaga 2018) autode skoor Saaremaal 282 autot, läinud aastal samal ajal oli see (väljalaskeaastaga 2017) 332.

Üldse kokku on maakonnas tänavu esmaselt registreeritud sõiduautosid 575. Aastal 2017 samal ajal oli uhiuusi autosid selleks ajaks registris juba 630.

Tihe rebimine



Saarlaste margieelistustes suuri muutusi toimunud pole. Ometi on tutikate hulgas senine lemmik Toyota esikohast ilma jäänud ja selle asemele on tõusnud Škoda. Esmaselt registreeritud Škodasid on Saare maakonnas kolme viimase kuu jooksul registrisse kantud 18, neist väljalaskeaastaga 2018 on 12.

Škodade müügiga tegeleva Warma Auto OÜ müügijuhi Aivar Johansoni sõnul olid neil kolmanda kvartali müügitulemused tagasihoidlikumad kui eelmised. “Oma osa selles oli erakordselt soojal ja ilusal suvel, inimesed puhkasid ja nautisid rannailma,” tõi Johanson välja oletatava põhjuse, miks saarlasi autoost läinud kuudel suhteliselt külmaks jättis.

Enim müüdud mark oligi nende majas Škoda, millest ei jäänud kaugele maha Renault ja Dacia. Jätkuvalt on ostjate huvi kõige suurem tema sõnul linnamaasturite vastu.

“Ilmade jahenedes on huvi autode vastu taas tõusnud, aasta loodame lõpetada eelmise aastaga samadel tulemustel,” oli Johanson lootusrikas.

Škodadel kannul on oma erinevate mudelitega siiski Toyota. Erinevaid Toyotasid on maakonnas kolmanda kvartali jooksul registreeritud 17, nendest 14 väljalaskeaastaga 2018.

Toyotasid müüva Tesman Auto kliendisuhete juht Mart Kesküla tõdes, et nende kolmanda kvartali võib lugeda võrdväärseks eelmise aasta sama perioodiga ning üldiselt saab tulemusega rahule jääda. Endiselt on nende populaarsemad mudelid Toyota RAV4 ja Toyota Avensis.

“Hea meel on, et aasta-aastalt on hübriidajamiga autode osakaal pidevas kasvus ning saarlased on võtnud Toyota hübriidid kenasti omaks,” kõneles Kesküla. Ta märkis, et aasta lõpp ja järgmise aasta algus kujuneb nende esinduse jaoks kindlasti väga sündmusterohkeks. “Pakutavate autode mudelirivist on lahkumas Toyota Avensis ja lisandumas on Toyota Camry,” avaldas ta. Lisaks on oodata ka uue Toyota Corolla ja Toyota RAV4 saabumist. “Usume, et lähitulevikus toimuvad mudelivahetused klientide jaoks sujuvalt ning tõenäoliselt jätkub müük sarnaselt ka järgmistes kvartalites.”

Kuressaare Autoteenindus, kes müüb KIA-t, Peugeot’d ja Opelit, võib kvartaliga samuti rahule jääda. Nende müügikonsultant Kristian Teern tõdes, et kolmas kvartal oli väga hea. Tegelikult isegi parem kui eelmisel aastal. “Aasta kokkuvõttes oleme plaanist veidi küll maas, aga see pole tingitud mitte inimeste huvi langusest meie brändide vastu, vaid väikestest tarneviivitustest aasta alguses,” selgitas ta.

Nimelt on nende müüdavad uudismudelid osutunud Teerni sõnul kogu Euroopas nii populaarseks, et tehastel on raskusi kõikide soovijate tellimuste kohese täitmisega. “Õnneks on olukord nüüdseks paranenud ja kõigi kolme margi laod on täienenud ning saame pakkuda väga suurt valikut autosid ka kohe,” kinnitas ta.

Linnamaasturid on popid



Teerni sõnul tundub talle, et praegu on populaarseimad ikkagi linnamaasturid, millega proovisõitu küsitakse kõige rohkem. Ka müüginumbrites on KIA poolt siiani populaarseim mudel värskelt uuenduse läbi teinud KIA SPORTAGE ning Peugeot´ valikust mudelid 3008 ja 5008, mis on toonud neile uusi kliente, kes pole varem Peugeot´ brändi kliendid olnud.

“Aasta lõppu ennustame siiski rahulikumat, kuigi eelmisel aastal osutus viimane kvartal meil just aasta edukaimaks, ehk läheb ka sellel aastal nii,” sõnas Kristian Teern. “Kuigi paljud teised margid tõmbavad oma mudelivalikut koomale, siis Peugeot, KIA ja Opel on jätkuvalt pakkumas aina rohkem erinevaid mudeleid, et igaüks leiaks endale sobiva masina.”

Erinevaid KIA-sid on kolmandas kvartalis registreeritud kuus, millest kõik olidki väljalaskeaastaga 2018. Peugeot’sid soetasid saarlased endale samal ajal samamoodi kuus, väljalaske­aastaga 2018 oli neist neli. Opeleid osteti kolmel viimasel kuul seitse. Vaid kaks neist olid aga väljalaskeaastaga 2018.

Saarlaste kunagine vankumatu lemmik Honda on jätkuvalt ostetav, ent enam mitte esimeste seas. Läinud kolmel kuul registreeriti maakonnas esmaselt kolm erinevat Hondat, mis kõik olid siiski väljalaskeaastaga 2018.

Hondade müügiga tegeleva ML Autoservice’i jaoks oli tänavune kolmas kvartal viletsam kui mullu. Selle põhjustas ettevõtte juhi Maidu Lempu sõnul uue CRV turuletuleku hilinemine. “Tänaseks on uus CRV kohal ning klientide huvi ja nõudlus suur,” kinnitas ta. “Lähikuudel saavad esimesed kümmekond õnneliku oma uue CRV kätte.”