Sooja ilma jagub neljapäevani

Ilmateenistuse prognoosi järgi jagub sooja ilma neljapäevani, siis läheb ilm aga jahedamaks.



Neljapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub edelatuul 2–8, Soome lahe ääres kuni 11 m/s. Sooja on 4–9, rannikul kohati kuni 12 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ning õhtupoolikul sajab mitmel pool vihma. Puhub edela- ja lääne-, õhtul rannikualadel loodetuul 5–11 m/s. Sooja on 12–17 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab vihma. Keskööst Loode-Eestist alates ilm järk-järgult selgineb.