Tagavere päästjad saavad endale Scania

Saaremaa vallavalitsus võõrandas päästeametilt tuletõrjeauto Scania LB81S 38 165, et parandada Tagavere vabatahtlike päästjate võimalusi.



Valla transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup ütles, et vastava taotluse tegi vallavalitsus 21. augustil eesmärgiga parandada Tagavere vabatahtliku päästekomando tingimusi. Praegu nende käsutuses olev tulekustutusauto GAZ-53 on juba amortiseerunud ja selle käigushoidmise kulud kasvanud. Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe märkis, et tegelikult on see GAZ veel heas seisukorras ja sõidab.

“See on selline eelmise põlvkonna lahendus nii oma pumpade kui ka võimaluste poolest,” selgitas ta. “Kui pole kusagilt kustutusjõudu võtta, siis tuleb seda asja selle autoga ka teha, aga mõistlik on need Vene masinad seisma jätta, sest bensiinikulu on suur. Nendega on nii, et mis paaki paned, kõik võtab ära.”

Lindmäe sõnul on igal asjal oma algus ja lõpp. “Kui avaneb paremaid võimalusi, siis tuleb neid kasutada,” lausus ta. “Auto vanuse osas Tagavere mehed palju ei võida, aga nad saavad hea mahuka meeskonnaruumi, paagi ja pealisehitisega auto ning sellesse piirkonda on see päris sobiv.”

Nüüd on järjekorras veel Vilsandi ja Tornimäe vabatahtlikud, kes loodetavasti ka oma autovahetuse veel sel aastal tehtud saavad. Vene autodest jäävad esialgu veel sõitma GAZ-66-d ning Karalas ZIL-131 ja Torgus GAZ-53. “Torgu garaaži me rohkemat ei mahuta. Karalas on vähe elanikke ja ka vähe väljasõitu ning kui neid on vähe, siis suudame ka autosid elus hoida küll,” märkis Lindmäe.

Tagaverele mõeldud auto tasuta võõrandamise leping sõlmiti päästeameti peadirektori 1. oktoobri käskkirja alusel.