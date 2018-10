Vald ostab konteinerid kasutatud rõivaste kogumiseks

Saaremaa vald ostab viis riidekonteinerit, et luua koostöös Humanaga elanikele võimalus kasutatud riiete äraandmiseks.



Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles, et riidekonteineritesse saavad elanikud panna kasutatud riideid, millega muidu poleks teha muud, kui viia jäätmejaama. “Meie eesmärk on paigaldada Kuressaarde riidekonteinerid, et anda nendele riietele teine võimalus kas rõivaesemena või siis materjalina,” lausus Koppel.

Kokkuleppel Humanaga paigutatakse esimesed viis konteinerit Kuressaare linna piirkonda, täpseid asukohti pole praegu veel paika pandud. “Ideaalne oleks olukord, kus igas endises vallakeskuses on riidekonteiner olemas, seda tühjendatakse piisavalt sagedasti ja kogutud riided jõuavad taaskasutusse,” rääkis jäätmespetsialist.

Riidekonteineritega kogutud vanad riided viiakse Tallinna Humana sorteerimiskeskusesse. Kasutuskõlblikud riided saab uuesti müüki panna, ülejäänud suunata aga taaskasutusse. Analoogsed riidekonteinerid on praegu olemas juba mitmel pool Eestis, näiteks Tallinnas, Harjumaal, Tartus, Kohilas.

Katrin Koppel rääkis, et kehtivate nõuetele kohaselt tuleks vanad riided koguda muudest jäätmetest eraldi ning segaolmejäätmete hulka neid panna ei tohiks. Kuna nende üleandmiseks pole aga muud head lahendust, siis jõuab suur osa äravisatud kasutatud riietest koos muu prügiga prügilasse. Saaremaal on küll mõned kohad, kuhu ka praegu saab kasutatud riideid viia, kuid olemasolevatest võimalustest ilmselgelt ei piisa, lausus Koppel.

Saaremaa vald saatis esmaspäeval kuuele ettevõttele hinnapäringu viie riidekonteineri ostmiseks, pakkumised tuleb esitada 22. oktoobriks.