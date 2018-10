Code Weeki nädal käsitles tarkvaraarendust

Kuressaare ametikool korraldas kolmandat aastat oma õpilastele ja huvilistele mõeldud programmeerimise ja IT-nädala.



Sellel aastal kestis Code Week esmaspäevast neljapäevani. Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk ütles, et sel aastal võeti IT mõistes väga lai haare, sest sooviti, et üritusest võtaksid osa nii huvilised kui ka edasijõudnud. Räägiti ja vesteldi vabas vormis nii arendusest, selle tulevikust kui ka tööriistadest.

Lisaks korraldati programmeerimisvõistlus, kutsuti kohale parimad tegijad teenuse disaini vallas, infotehnoloogiast ja kasutajakogemusest kõiketeadjad, muusikatehnoloogia valdajad ja mobiiliäppide professionaalid.

Külalisesinejatena astusid üles kasutajakogemuse valdkonnajuht Hegle Sarapuu-Johanson, endine heliinsener, tehnoloogiakunstnik ja riigi IT-arhitekt ning praegune Eesti kunstiakadeemia tehisintellekti labori juhataja Andrus Aaslaid, elektroonilise muusika produtsent Silver Sepp ja Proekspert AS-i tarkvaraarendaja Mikk Kärner.