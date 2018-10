FOTOUUDIS: Lasteaia tänaval läks lammutamiseks

Arens Ehitustööd OÜ alustas Kuressaares Lasteaia 8 asuva hoone lammutustöödega. Juba maikuuks peaks linnapilti lisanduma nüüdisaegsetele nõuetele vastav kortermaja.



Firma juhatuse liige Mart Loik ütles siis, et kuna Kuressaare kesklinna piirkonda tehakse lähiaastatel suuri investeeringuid, tahab ka firma panustada selleks, et selle ala väärtus elukeskkonnana tõuseks. Arendusprojekti kohta ütles ta, et selle elluviimisel lisandub linna kaasaegseid ja ökonoomseid kortereid. Võimalikult palju ajaloolise hoone detailidest ja ehitusmaterjalist tuleb muinsuskaitse nõudmisel uue hoone ehitusel ära kasutada. Fotol tõstab majast jämedat sarikat välja Innar Kaljuste.

Arens Ehitustööd OÜ ostis hoone möödunud aasta detsembris Euro Kinnisvaraarendus OÜ-lt.