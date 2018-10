JUHTKIRI: Kolmandad

Kaks ei jäävat kolmandata ning kolm olevat kohtu seadus. Need teada-tuntud ütlemised kehtivad ka kuueteistkümne Saaremaa pere kohta, kel juunis-juulis sündis varasematele õdedele-vendadele lisaks veel üks pisike ilmaime.



Eestis on küllaga peresid, kus ei sirgu ainsatki last. Keskmiseks peetakse siiski kahe lapsega peret. Kolmanda lapse saamise kasuks otsustab juba vähem vanemaid. Neid, kus neli ja rohkem last, on juba sootuks kasinalt. Ühe-kahe järeltulijaga piirdumist põhjendatakse mitmeti: kes pelgab pere suurenedes majanduslikku kitsikusse sattuda, kes arvab, et kolme või enama lapse korral ei jätku kõigile piisavalt aega ega tähelepanu. Kes ihkab “lõpuks ka enda jaoks elada”.

Seda enam väärivad tunnustust need tublid pered, kes ühe või kahe järeltulijaga ei piirdu, vaid leiavad, et hoolt ja armastust jagub kõigile. Ning ehkki lapsi vaevalt sel eesmärgil saadakse, et rahvastiku kahanemisele pidurit tõmmata, on just kolme ja enama lapsega pered need, kes seda teha aitavad.