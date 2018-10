Töömahu kasv ajab suuremale pinnale

Nelja aasta eest Soomest Kuressaarde laienenud elektroonikatööstuses Tepcomp OÜ on töö nii hästi käima läinud, et tööstus oli sunnitud laienemiseks leidma endale suuremad ruumid.



Kui seni on LED-valgusteid ja elektroonikakomponente tootev tööstus tegutsenud Pikal tänaval Saaremaa piimatööstusest sisuliselt üle tee, siis tulevast aastast asutakse aadressil Pihtla tee 43. Viimati tegutses mainitud pinnal juhtmekomplekte valmistanud Volex Estonia OÜ. “Kolime uuele pinnale, kuna ruumi on juurde vaja,” põhjendas Tepcompi tehase juht Hendrik Reek. Sinna on plaan sisse seada ennast jaanuaris 2019.

Töömaht on elektroonikatööstusel Reegi sõnul kogu aeg pidevalt ja kiirelt kasvanud. Nõnda prognoositakse seda ka algavaks aastaks. Vana hoone ei võimaldaks neil aga seda kasvu enam toetada.

Töömahu kasv on tulnud tehase juhi sõnul tänu tellimuste hulga kasvule ja uutele klientidele. “Praegu on meil töötajaid kuuskümmend ning suure tõenäosusega jätkame kasvu ka uue aasta alguses,” nentis Reek, viidates, et uuel aastal tuleb neil kindlasti ka töötajaid juurde otsida.

Elektroonikatööstuse viimane majandusaastaaruanne toob välja, et 2018. aastal keskenduski ettevõte kasvule, investeeriti uutesse tootmisseadmetesse ja tööjõudu.

Samuti plaanitigi tänavuse aastanumbri sees alustada uute tootmisruumide otsingut, et laiendada tootmist. 2017. aastal alustas ettevõte muu hulgas koostööd grupiettevõttega Prantsusmaal, mis aitas omakorda kaasa ettevõtte kasvule. Mullune aruandeperiood lõpetati 16 730-eurose kasumiga ning müügitulu saadi ühtekokku 681 066 eurot.

Pihtla tee 43 kinnistu omaniku esindaja Tõnu Paju sõnul pole kõnealune tootmishoone pärast Volex Estonia majast lahkumist täismahuliselt kasutuses olnud. Väiksemaid ruume on siiski aja jooksul välja renditud.

Paju sõnul ei ole tegemist tüüpilise tootmishoonega. “See on mitmekorruseline ja olgugi et siin on suure tõstejõuga lift, vajavad tootjad tavaliselt ikka ühekorruselist pinda. Logistiliselt oleks kõige mugavam niimoodi,” kõneles Paju. Kuressaares sääraseid tühje pindu aga napib. Ka Tepcompi majja kolimiseks tuleb seal teha teatavaid ümberehitusi.

Tepcompi ladu ja tootmisruumid on plaanitud kõnealuse hoone esimesele ja teisele korrusele, samuti seatakse teisel korrusel sisse kontoriruumid ning köök ja töötajate riietusruumid hakkavad asuma kolmandal korrusel.