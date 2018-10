Vanadaam Luigi: uus bussiliin võimaldab väärikalt vananeda

Poolteist kuud tagasi Orissaare ja Leisi vahel taastatud bussiühendus annab inimetele tagasi liikumisvabaduse ja väärikustunde.



“See on suurepärane ettevõtmine, mis tõstab meie elu kvaliteeti,” ütleb Jõiste küla elanik Luigi Unger, avaldades ühtlasi tänu inimestele, kes möödunud kümnendil katkenud ühenduse Leisi ja Orissaare vahel lõpuks ometi taastasid.

Kümme aastat tagasi läbiviidud bussihanke tulemusel löödi rannamaantee bussiliiklus niivõrd segi, et inimesed ei saanud enam isegi Randküla poes käia. “Kõik muutus transpordi osas maainimesele vaenulikus suunas,” annab Luigi Unger Eesti riigi tollasele transpordipoliitikale kriitilise hinnangu.

Nõukogude ajal, kui külas oli rahvast rohkem, vurasid kaugliini bussid igapäevaselt mööda rannamaanteed ja mandrile minek oli lihtsamast lihtsam. Seevastu perioodil, mil bussiühendus Leisi ja Orissaare vahel puudus, viibis Luigi oma sõnul nagu sundasumisel. Ilma autota vanadaamil polnud Jõistest mandrile saamine lihtne ettevõtmine.

Luigi meenutab, kuidas tal vahepealsetel aastal Jõistes külas käinud sugulased ja tuttavad ei saanud vajalikul hetkel kuidagi minema ja ette tuli üsna raskeid olukordi. “Ei taha ju ennast kogu aeg alandada ja kerjata seda transporti,” selgitab Luigi Unger. “Ühesõnaga, väärikas vananemine oli välistatud.”

Oma Pärnumaal asuvasse talvekorterisse saamiseks pidi Luigi ikka ja jälle abi paluma naabrimehelt, et see ta Orissaarde tööle sõites ühes võtaks. Just ennistatud võimalust jõuda kodukülast Orissaarde kaugliini bussile peab Luigi uue bussiliini kõige tänuväärsemaks küljeks. “See ongi kõige tähtsam asi, sest meie side mandriga on ainult tänu sellele liinile,” räägib Luigi Unger.

Ehkki 1,5 kuu jooksul pole mõnest endise Leisi valla territooriumil asuvast peatusest (Oitme, Mujaste, Jõiste) tulnud hommikul bussile veel mitte ühtegi reisijat, peab Luigi liini avamist sammuks maaelu elamisväärsemaks muutmise poole. “Meie riik ei ole paraku veel nii kõrgele arenenud, et üks inimene on ka väärt, et teda veetakse.”

Juba on uus bussiliin andnud mõtteainet neile õpilastele, kes kaaluvad Leisi keskkooliosa sulgemise tõttu jätkata kooliteed Orissaares. Praegu käib üks tütarlaps Triigist Kuressaare asemel gümnaasiumis Orissaares ja kaks korda päevas sõitev buss teeb kooliskäimise palju lihtsamaks. Laps saab igal õhtul koolist koju ega pea suurt osa kooliaastatest mööda saatma ühiselamus.

Ka Triigi küla elanik Ingeli Stahl-Süld ütleb bussiliikluse taastamise kohta ainult kiidusõnu. Sarnaselt Luigi Ungeriga tõstab ta esile taastatud võimalust muretult kaugliini bussidele jõuda ja tõdeb, et eelkõige piiras ühistranspordi puudumine just üksikute eakate inimeste liikumisvabadust. “Sa tahad olla iseseisev, mitte kogu aeg kedagi paluda või kellestki sõltuda ja see liin annab selle täiesti.”

Autoomanikuna polnud Ingeli Stahl-Sülla liikumisvabadus piiratud, sest mandrile minekuks sõitis ta autoga Ratla peatusse, kuhu parkis ka oma auto. Nüüd kasutas ta aga mandribussile jõudmiseks Leisi–Orissaare liini ja jäi selle võimalusega väga rahule. Ta ei pea enam sõitma autoga Ratlasse ja jätma oma autot terveks päevaks bussipeatusse. Et jõuda Orissaarest kell 17.45 Leisi poole väljuvale bussile, jääb Tallinnas asjaajamiseks 2,5 tundi, mis on lühikeseks arstivisiidiks täiesti piisav.

Saaremaa vallavalitsusest saadud andmetel on esimese pooleteist kuuga sõitnud Orissaarest hommikul Leisi suunal kokku 21 reisijat, õhtul aga 34 reisijat. Ingeli Stahl-Sülla sõnul käis ta katse korras uue liiniga Orissaares poes. “Aega on 20 minutit ja kui sa tead, mida sa osta tahad, siis jõuad ilusti ostud ära teha,” tõdeb ta. Triigist tuli Ingeli tühja bussi peale, kuid Orissaarde jõudes oli buss koolilapsi täis, lisaks viis täiskasvanut. “Inimesed teavad sellest liinist vähe, kindlasti vajab see rohkem reklaami ja sissesõitmist,” leiab Ingeli, kelle sõnul on see buss ka heaks võimaluseks Orissaare rahvale Hiiumaa laeva peale jõuda. Praegu vaid talveperioodiks mõeldud Leisi–Orissaare liin väärib kindlasti käigus hoidmist ka suvel, avaldab Ingeli arvamust.