Vilsandile reisijate arv suurenes, Abrukale vähenes

Kui Vilsandile laevaga sõitjate arv tõusis mullusega võrreldes 2265-lt 2570-ni, siis Abrukale reisijate arv langes 3500-lt 3000-le.



“Keegi pole tõstatanud teemat, et reisijate arvu suurenemise tõttu oleks midagi katastroofilist lahti,” rääkis Vilsandi saarevanem Neeme Rand. “Huvitav on muidugi see, et paadid käivad, aga kuhu kõik need inimesed kaovad? Paadis on maksimum 11 inimest, kes kaovad peatselt põõsa alla ära ja sadamasse tagasi tulevad nad samaks hetkeks, kui on paadi väljumine.”

Rand lisas, et isegi siis, kui saarel on olnud paarisaja inimesega üritused, ei ole olnud seda tunnet, et saar on ühe külje poole kiivas. “See reisijate arvu kasv on lihtsalt number, aga pigem on see positiivne ja meie võitlus kahekordse piletihinna tõusu üle osutus õigeks,” lausus ta.

Abruka saarevaht Rein Lember ütles, et arvestades seda, kui kaua on Abruka maailmas eksisteerinud, on kõik anomaaliad üle elatud ja kindlasti tullakse ka selle statistilise muudatusega toime.

“Kindlasti on laevasõitu mõjutanud kallinenud kütus ja seepärast tõusnud hinnad,” leidis ta. “Kui aegade alguses maksis erareisi tellimine Abrukale näiteks sada eurot, siis nüüd on see kordades suurem ja see seab ka paljudele piirangud siia sõitmiseks, kasvõi kooliekskursioonide korraldamiseks.”

Lembri hinnangul on Abruka meritsi külastajate arv tegelikult iga aastaga kasvanud ja järjest enam on neid, kes tulevad oma alustega. “Ka erinevate välisriikide lippe lehvib sadamas üha rohkem,” märkis saarevaht. “Ma kohe kuidagi ei tunneta, et külastajaid on vähemaks jäänud, sest näen inimesi metsateel jalutamas ja puhkamas. Muidugi meie tänavune kuum suvi midagi siiski mõjutas, sest kui enne olid väikesaared eelistatud olukorras, kuna sooviti ilma nautida just väikesaartel, siis tänavu oli see võimalus igal pool.”