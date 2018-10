45. kolme päeva jooks lööb osalejate rekordi

Kui Saaremaa kolme päeva jooksu senine põhijooksu osalusrekord püstitati 2016. aastal 664 jooksjaga, siis tänavu on maratonidistantsile registreerunud 703 meest ja naist. Purustatakse ka kehtiv noortejooksu rekord, sest senine 166 ületatakse eeldatavalt 37 osaleja võrra.

Kui 1974. aastal osales vaid üheksa jooksjat ning 1984 – 159, 1985 – 200, 2010 – 341, 2012 – 413, 2014 – 510, 2016 – 664, siis tänavu ületatakse ilmselt esmakordselt 700 piir.

“Kadu võib alati tulla ja loobujaid on igal aastal,” ütles koos tütar Helen Jürjoga jooksu korraldamist vedav Tõnu Vaher tänavusi eeldatavaid rekordnumbreid kommenteerides. “Kuni tänavad seda suurt jooksjate hulka veel mahutavad, saame selle hulgaga veel hakkama, aga me ei olnud selliseks arvuks tegelikult valmis ja käisin Tallinnast auhindu juurde toomas.”

Ise 42 jooksul osalenud Tõnu Vaher ei osanud öelda, millest see huviliste arvu suurenemine tuleb, aga korraldajaid on seni selle võistluse eest tunnustatud ja heal üritusel tahavad kõik joosta. “Teeb rõõmu, et noori on palju ja Saaremaa koolid on ka väga hästi esindatud,” lausus viiel korral võitjana trooninud Vaher.

Tänavuse jooksu sportlik tase on väga hea ja kindlat favoriiti ei ole. Nii on konkurents esikohale palju põnevam, võitjat on raske ennustada ja tundub, et paremate selgitamine jääb viimaseks etapiks. Küll tõstab Tõnu Vaher esile Ilja Nikolajevi, kes on viimased aastad olnud esikolmikus, ja hea tulemuse võib joosta ka lätlane Renars Roze. Saaremaa lippu püüab kõrgel hoida Ando Õitspuu.

Jooksu toimkonnas on saja inimese ringis, enamik neist juba kogemustega tegijad, kuid on ka uusi abilisi. Tõnu Vaher ütles, et väga palju kergendab tööd turvafirma Viking Security, kes tuleb vabatahtlikult Tallinnast suure meeskonnaga appi.

Võistluste ajal pakutakse jooksjatele sadu liitreid teed ja jõujooki ning 40 kg rosinaid, raja ääres mängivad lõõtsa Peeter Aadussoo ja Raimo Kald. Traditsiooniliselt on laupäeva õhtul Privilege’is peoõhtu, kus üle aastate esineb SÜGi kabaree.

Start antakse reedel Kuressaare gümnaasiumi juures Kaevu tänaval. Noored lähetatakse 2 km pikkusele distantsile kell 16 ja 10 km pikkuse põhijooksu start on kell 16.30. Laupäeval jätkatakse Sõrves Iide külas. Pühapäeval võisteldakse Kuressaares ja selle ümbruses stardi- ja finišipaigaga Rüütli spaa ees.