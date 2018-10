Bussifirma Sareta tegi pealinna liinidega lõpu

Üle 21 aasta Kuressaare ja Tallinna vahel ühendust pidanud bussifirma Sareta loobus viimasest pealinna vahet sõitvast bussiliinist.



Maanteeameti korralduse kohaselt lõpeb Saretale antud liiniluba kaugbussiliini nr 466 teenindamiseks pühapäeval. Tallinna ja Kuressaare vahet sõitva bussi liiniloa lõpetamist taotles bussifirma möödunud nädalal ise, viidates vahendite puudumisele ja majanduslikele raskustele. Kaugbussiliin nr 466 oli viimane Sareta teenindada olnud riigisisene kaugbussiliin. Eelnevalt oli ettevõte loobunud eelmise aasta veebruaris kahest pealinna vahet sõitvast bussiliinist.

Esmaspäevast laupäevani käigus olnud kaugbussiliin nr 466 väljus Tallinnast Kuressaarde kell 10.30. Kuressaarest Tallinna sõitis buss esmaspäevast reedeni kell 16.40 ja pühapäeval kell 12. Kõige rohkem annab tunda argipäevadel Kuressaarest väljunud liini kadumine, millega tekib väljumistesse 3 tunni ja 25 minuti pikkune auk. Kell 14.30 väljub pealinna poole Sarbuss ja kell 17.55 Lux Ekspress.

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et valla andmetel on Sareta loobumise järel tekkinud liini ülevõtmiseks huvilised, kes on valmis alustama liini teenindamist, ilma et selles mingitki pausi tekiks.

Sareta telefoninumbritelt Saarte Hääle võetud kõnedele eile ei vastatud, ka ettevõtte koduleht ei tööta.